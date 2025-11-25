Tutto secondo le previsioni. Tridico sceglie l’Europarlamento e lascia la Regione

la decisione

LAMEZIA TERME Pasquale Tridico, candidato del campo largo alla presidenza della Regione Calabria nell’ultima tornata elettorale, ha comunicato le sue dimissioni dal Consiglio regionale. Lo riferiscono fonti qualificate del centrosinistra. Tridico dunque – come del resto ampiamente previsto nei giorni scorsi – ha scelto di restare all’Europarlamento, dove è stato eletto con il M5S lo scorso anno: Tridico dove decidere entro il 27 novembre. Al suo posto, in Consiglio regionale, subentrerà l’ex europarlamentare Elisabetta Barbuto, candidata alle Regionali del 5 e 6 ottobre nella lista del Movimento 5 Stelle nella circoscrizione centrale. (c. a.)

