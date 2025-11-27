Nascondeva un fucile e munizioni sotto un cumulo di paglia, uomo arrestato a Serra San Bruno

controllo del territorio

SERRA SAN BRUNO I poliziotti del Commissariato di Serra San Bruno, unitamente a personale della squadra cinofili della Questura, hanno arrestato un uomo per armi e munizioni. L’attività di ricerca svolta dai poliziotti ha consentito di accertare come l’uomo avesse occultato in un luogo di suo esclusivo uso, sotto un cumulo di paglia un fucile calibro 12 con matricola abrasa e con cartuccia in canna, 4 cartucce per fucile inesplose poste vicino all’arma e una cartuccia per fucile esplosa. Inoltre, in un casolare adibito dall’uomo, in quel luogo, in camera da letto, celata sotto alcuni vestiti, è stata rinvenuta una borsa in tessuto con all’interno uno scatolo in cartone che conteneva 11 cartucce di fucile inesplose calibro 12. Il materiale trovato, è stato repertato e sottoposto a sequestro. All’esito delle indagini, dirette dalla Procura della Repubblica di Vibo Valentia, l’uomo è stato tratto in arresto per il reato di detenzione di arma clandestina e ricettazione, e anche deferito in stato di liberà per il reato di detenzione abusiva di munizionamento.

