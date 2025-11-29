Gioia Tauro, a volto scoperto mentre dà fuoco al Comune: ecco il video

Le immagini

GIOIA TAURO È entrato a volto scoperto, poi ha cosparso l’ingresso e lo sportello delle informazione di liquido infiammabile. E, infine, prima di andare via come se nulla fosse, ha dato fuoco ad una pezza un paio di volte prima di lanciarla e dare tutto alle fiamme. Sono gli attimi di terrore al Comune di Gioia Tauro risalenti al pomeriggio di due giorni fa, immortalati dalla telecamere di sorveglianza e diventate già virali sui social.

L’obiettivo dell’attentato incendiario è stato l’Ufficio della cassa tributi del Comune di Gioia Tauro. «Non so come definirlo, un attentato incendiario nei confronti del comune ci ha sconvolti», aveva dichiarato la sindaca Scarcella. Dal video, inoltre, appare chiaro che non si trattasse di una molotov come era emerso subito dopo l’incendio.

Il video:

Il Corriere della Calabria è anche su WhatsApp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato