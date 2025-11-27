Attentato incendiario al Comune di Gioia Tauro, Scarcella: «Poteva essere una strage»

attimi di paura

GIOIA TAURO Attimi di panico negli uffici del Comune di Gioia Tauro, dove una persona è entrata in azione a volto scoperto con materiale infiammabile per appiccare un incendio, presumibilmente una bomba molotov realizzata in maniera artigianale. L’obiettivo «dell’attentato incendiario» – così come definito dalla sindaca Simona Scarcella in un video pubblicato sui social – è stato l’Ufficio della cassa tributi. L’episodio è avvenuto in pieno orario di ufficio. «Non so come definirlo, un attentato incendiario nei confronti del comune ci ha sconvolti», ha dichiarato la sindaca Scarcella. «Eravamo in orario di ufficio, una persona a volto scoperto è entrata e con materiale infiammabile ha messo fuoco alla cassa dei tributi». Secondo il racconto della prima cittadina, i momenti successivi all’azione sono stati di grande paura a causa dell’altezza delle fiamme. Il peggio è stato evitato grazie al coraggio di alcuni dipendenti comunali. «Ci sono stati momenti di paura perché le fiamme erano alte, fortunatamente alcuni dipendenti con coraggio, con gli estintori sono riusciti a domare le fiamme e ad evacuare l’edificio», ha spiegato Scarcella.

L’azione, compiuta in pieno giorno, è stata registrata. La sindaca ha infatti confermato che l’aggressore è stato ripreso dagli impianti di videosorveglianza interni al palazzo comunale, fornendo un elemento cruciale per le indagini. «Confidiamo che le forze dell’ordine riescano a identificare questa persona. Le nostre telecamere interne l’hanno ripresa», ha concluso Simona Scarcella, esprimendo fiducia nel lavoro degli inquirenti per risalire all’autore del gesto e chiarirne il movente. L’autore, secondo quanto trapela, sarebbe stata fermata.

«E’ un fatto molto grave, perché un attentato incendiario agli uffici comunali in pieno giorno con gli uffici aperti al pubblico è una cosa di una gravità inaudita, ritengo che sia necessario allertare un livello di attenzione moto alto, perché siamo esposti continuamente. C’è un clima di istigazione che non va bene. Speriamo che questo sia un episodio isolato. Siamo sconvolti, poteva essere una strage», ha concluso Scarcella. (m.r.)

