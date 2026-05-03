Crotone avanti nei playoff: contro l’Audace Cerignola basta l’1-1

il primo turno

CROTONE Il Crotone supera il primo turno dei playoff di Serie C e continua la sua corsa grazie al miglior piazzamento in campionato. Allo stadio “Ezio Scida” finisce in parità contro l’Audace Cerignola, ma il regolamento premia i rossoblù, che accedono così alla fase successiva dove affronteranno la Casertana il prossimo 6 maggio.

Una partita intensa e combattuta, decisa nei dettagli e caratterizzata da un finale carico di tensione. Il Crotone aveva sbloccato il risultato a inizio ripresa, ma proprio nei minuti di recupero è arrivato il pareggio degli ospiti. Un’autorete di Groppelli, nel tentativo di anticipare un cross proveniente dalla destra, ha rimesso tutto in equilibrio. Un episodio che avrebbe potuto cambiare il destino della gara, ma che non è bastato al Cerignola per ribaltare il verdetto, considerando il vantaggio di classifica dei padroni di casa.

Prima del gol del pareggio, il Crotone aveva anche sfiorato il raddoppio con Bruno, il cui tentativo sotto porta è finito di poco a lato. Nel complesso, la squadra di Longo aveva costruito qualcosa in più, soprattutto nella fase centrale della gara, gestendo poi il risultato con attenzione nonostante il forcing finale degli avversari.

Il momento chiave del match resta il gol del vantaggio rossoblù, arrivato nei primi minuti del secondo tempo (esattamente al 52’). Splendida l’azione avviata da Zunno, autore di un assist raffinato che ha messo Musso nelle condizioni ideali per depositare il pallone in rete. Un’azione che ha premiato l’intraprendenza del Crotone e dato concretezza alla supremazia mostrata in alcuni frangenti della partita.

Nel primo tempo, invece, le due squadre avevano mantenuto grande equilibrio. Il Crotone si era reso pericoloso più volte, trovando però sulla propria strada un attento Iliev, decisivo in diverse occasioni. Anche il Cerignola aveva avuto una chance importante con un calcio di rigore inizialmente assegnato, ma poi revocato dopo revisione arbitrale.

La ripresa ha visto i rossoblù aumentare i giri del motore, trovando il vantaggio e cercando di amministrare il risultato con cambi mirati e gestione dei ritmi. Il Cerignola ha provato a rientrare in partita fino all’ultimo, trovando il pareggio in extremis ma senza il tempo necessario per completare la rimonta. Alla fine, il risultato premia il Crotone, che sfrutta al meglio il vantaggio regolamentare e prosegue il proprio cammino playoff. Ora testa al prossimo impegno: il secondo turno contro la Casertana, con l’obiettivo di continuare a inseguire il sogno promozione. (redazione@corrierecal.it)

Il tabellino

CROTONE (4-3-3): Merelli; Novella (23’st Veltri), Cocetta, Di Pasquale, Groppelli; Gallo (23’st Bruno), Vinicius, Sandri; Energe (27’st Piovanello), Musso (27’st Gomez), Zunno (45’st Armini). A disp.: Martino, Paciotti, Guerra, Marazzotti, Calvano, Meli, Maggio, Vrenna, Russo. All.: Longo.

AUDACE CERIGNOLA: Iliev; Cocorocchio, Gasbarro, Ligi (35’st Tarantino); Todisco (35’st Spaltro), Vitale (21’st Ruggiero), Cretella (39’st Nanula), Paolucci, Russo; Gambale, D’Orazio (39’st Moreso). A disp. : Fares, Bassino, Di Tommaso, Iervolino, Ianzano, Dabizas. All.: Maiuri.

ARBITRO: Vingo di Pisa

MARCATORE: 7’st Musso (C), 47’st autorete Groppelli (A)

NOTE: ammoniti Vitale (A), Todisco (A), Novella (C), Musso (C), Russo (A).

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