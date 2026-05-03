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miracolo della fede

Il Sacro Mantello di San Francesco nelle acque di Paola – FOTO E VIDEO

Rinnovata la tradizione che porta il Sacro Mantello fino al mare tra fede e devozione popolare

Pubblicato il: 03/05/2026 – 22:31
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Il Sacro Mantello di San Francesco nelle acque di Paola – FOTO E VIDEO

PAOLA Il mantello di San Francesco di Paola raggiunge la spiaggia di Cetraro. A Paola, nel mese di maggio, si svolgono le celebrazioni dedicate al Santo e la folla di fedeli sfila dalla città verso il mare.
Le immagini sono appese in quasi tutte le case. Sembra impensabile, visto che appena un quarto degli italiani è cattolico praticante. L’affetto dei calabresi per Francesco di Paola, però, va oltre le statistiche. San Francesco, infatti, è anche il patrono dei marinai, dei pescatori italiani e della gente di mare. 

Foto Stefania Costabile

Il “Sacro Mantello”, racchiuso in una teca d’argento e vetro, venne utilizzato dal Santo come naviglio per attraversare lo Stretto di Messina da un piccolo porto della Città di Reggio Calabria, poiché deciso a raggiungere la Sicilia per visitare alcuni conventi appartenenti all’Ordine dei Minimi. (redazione@corrierecal.it)

Video di Gennaro Termine

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