Wingfoil, spettacolo a Gizzeria: Cappuzzo vince la seconda tappa del tricolore

Campionato italiano

GIZZERIA Si chiude la seconda tappa del Campionato Italiano di Wingfoil a Gizzeria – organizzato dal Circolo Velico Hang Loose e CKWI sotto l’egida di FIV – con una giornata da manuale. Condizioni perfette nello specchio d’acqua antistante lo stabilimento Hang Loose Beach con vento di maestrale di intensità di circa 20 nodi che ha permesso il regolare svolgimento di quattro regate long distance.

La classifica finale vede sul primo gradino del podio Francesco Cappuzzo (Reef ASD), seguito da Michele Capitani (Tognazzi Marine Village ASD) ed Ernesto De Amicis (RYCC Savoia ASD) in terza posizione. Per la classifica femminile, Maddalena Spanu (YC Costa Smeralda) è prima, seconda Lara Talarico (Chia Wind Club ASD), terza Charlotte Baruzzi (Reef ASD).

«Gizzeria non delude mai. Abbiamo avuto delle bellissime condizioni dall’inizio alla fine, vento dai 15 ai 30 nodi, quindi molto vario. Il comitato di regata ha fatto un ottimo lavoro nel posizionare il campo di gara in queste circostanze. Anche Luca Valentini e tutto lo staff dell’Hang Loose hanno organizzato l’evento in maniera impeccabile. Ci vediamo a luglio (per la Coppa del Mondo di Wingfoil Racing NDR)!» dichiara Cappuzzo, che ha mantenuto prestazioni solide per tutti i tre giorni di competizione.

Tre giornate con condizioni perfette per gli oltre 30 atleti accorsi da tutta Italia. Un totale di 10 gare che hanno permesso agli atleti di mettere in campo tutta la loro tecnica e strategia.

Hang Loose Beach si conferma il fiore all’occhiello di una Calabria in cui il processo di destagionalizzazione è già realtà, una Calabria Straordinaria su cui il vento soffia tutto l’anno. Le wing colorate hanno puntellato il Golfo di Gizzeria offrendo uno spettacolo per curiosi e appassionati, ma questo weekend non è stato dedicato solo allo sport, ma anche alla passione per il mare a 360 gradi, con il workshop sulla tutela dell’ambiente marino a cura dell’Associazione Mare Pulito Bruno Giordano.

«Siamo molto soddisfatti di questa seconda tappa del Campionato Italiano di Wingfoil, che ha confermato ancora una volta Gizzeria come uno dei migliori spot in Italia per il wingfoil. Le condizioni meteo ideali e l’alto livello degli atleti hanno reso l’evento spettacolare sia dal punto di vista sportivo che per il pubblico. Guardiamo ora con entusiasmo ai prossimi appuntamenti internazionali di luglio, che porteranno qui i migliori rider del panorama mondiale». Commenta così Luca Valentini, organizzatore dell’evento.

Gizzeria si candida a diventare la capitale delle discipline foil su tavola, a luglio altre due competizioni di caratura internazionale: dal 1 al 5 luglio con il Campionato Europeo Giovanile & Master di Formula Kite IKA e dal 8 al 12 luglio Coppa del Mondo di Wingfoil Racing IWSA.

Campionato Italiano di Wingfoil Podio Maschile

Francesco Cappuzzo (Reef ASD) Michele Capitani (Tognazzi Marine Village ASD) Ernesto De Amicis (RYCC Savoia ASD)

Campionato Italiano di Wingfoil Podio Femminile

Maddalena Spanu (YC Costa Smeralda) Lara Talarico (Chia Wind Club ASD) Charlotte Baruzzi (Reef ASD)

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