Domani la 37esima edizione della Giornata mondiale per la lotta all’Aids

prevenzione e consapevolezza

ROMA Il 1° dicembre ricorre la Giornata mondiale della lotta all’AIDS e, in linea con quanto disposto dalla Legge 5 giugno 1990 n. 135, il Ministero promuove, grazie ad un accordo con l’Istituto Nazionale per le Malattie Infettive “Lazzaro Spallanzani” IRCCS di Roma (INMI), un evento per celebrare la 37a edizione della Giornata Mondiale per la Lotta all’AIDS, volto alla sensibilizzazione, prevenzione e diffusione di informazioni corrette in materia di HIV/AIDS il cui claim sarà “World AIDS Day 2025: Rethink. Rebuild. Rise”.

Per l’occasione lunedì 1° dicembre 2025, dalle 17:00 sulla facciata di Porta Flaminia in Piazza del Popolo, verrà proiettato un video della durata di circa 5 minuti e mezzo, che, grazie alla tecnologia del mapping, racconterà l’impegno delle Istituzioni per il contrasto alla diffusione del virus HIV.

Nella stessa giornata l’INMI, in collaborazione con il Dipartimento della Prevenzione, Ricerca ed Emergenze Sanitarie del Ministero della Salute, organizza il convegno scientifico-istituzionale “Rethink. Rebuild. Rise”, che si terrà, a partire dalle 11.30, presso il Centro Congressi dell’INMI in via Portuense n. 292.

Per il Ministero interverranno Maria Rosaria Campitiello, Capo Dipartimento della prevenzione, della ricerca e delle emergenze sanitarie e Anna Caraglia, dirigente medico Ufficio 3 Emergenze sanitarie del Dipartimento della prevenzione, della ricerca e delle emergenze sanitarie, che presenterà il “Nuovo piano nazionale HIV/Epatiti/Infezioni sessualmente trasmesse”.

Il convegno, in cui saranno presentati e discussi i dati HIV in Italia e in Europa, vedrà la partecipazione di illustri esperti del mondo scientifico, nazionali e internazionali e rappresentanti delle associazioni di volontariato.