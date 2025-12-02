Voli e numeri da record: Ryanair celebra 5 milioni di passeggeri sul Lamezia-Milano Bergamo

i numeri

LAMEZIA TERME Ryanair ha celebrato oggi i 5 milioni di passeggeri sulla rotta Lamezia Terme-Milano Bergamo e un milione sulla rotta internazionale Lamezia Terme-Londra Stansted dall’inizio delle operazioni su queste tratte avviate, rispettivamente, nel 2008 e nel 2000, anno in cui il viaggio di Ryanair con l’aeroporto di Lamezia è iniziato. «Da allora – è scritto in una nota di Sacal, la società di gestione dei tre aeroporti calabresi – la compagnia è cresciuta in modo significativo, aggiungendo rotte nazionali e internazionali e contribuendo all’aumento di traffico, posti di lavoro e turismo, grazie anche alla decisione lungimirante del presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto, di abolire l’addizionale municipale, che ha permesso a Ryanair di incrementare ulteriormente la propria capacità e sbloccare tutto il potenziale turistico della regione». Da quando l’addizionale municipale è stata abolita nel 2024, prosegue la nota, Ryanair «ha effettuato importanti investimenti in Calabria, tra cui l’apertura di una nuova base a Reggio, 3 nuovi aeromobili basati (per un investimento aggiuntivo di 300 milioni di dollari), oltre 1,4 milioni di posti aggiuntivi (+75%) e 3 milioni di passeggeri l’anno, nuove rotte da Reggio, Lamezia Terme e Crotone e un nuovo hangar a due baie a Lamezia per un investimento complessivo di 15 milioni di euro». Quelle da Lamezia per Milano Bergamo e Londra Stansted sono solo alcune delle 35 rotte in totale che Ryanair opera questo inverno in Calabria: 11 da Reggio Calabria, 19 da Lamezia – tra cui 7 nuove per Bratislava, Bucarest, Cracovia, Madrid, Memmingen, Trieste e Wroclaw – e 5 da Crotone, inclusa una nuova per Düsseldorf W.

Il Corriere della Calabria è anche su Whatsapp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato