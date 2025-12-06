Imprenditoria emergente, prestigioso premio in Albania per il cosentino Danilo Binetti

il riconoscimento

E’ un progetto internazionale molto interessante che sta crescendo giorno dopo giorno. Si chiama “Jumping to Albania” ed è un’iniziativa strategica avviata dall’imprenditore calabrese Danilo Binetti, sotto la regia del commercialista Vittorio Toscano, concepita per promuovere l’espansione internazionale e facilitare l’ingresso nel mercato albanese. Ed è proprio l’imprenditore cosentino che dopo un incontro con il presidente della Camera di Commercio di Albania Nikolin Jaka ha intensificato le relazioni e aperto canali importanti per l’ingresso di nuovi imprenditori calabresi in Albania. Ed è lo stesso Binetti che in Albania il 17 dicembre riceverà un prestigioso riconoscimento “Oscar CCIT Awards”. Un premio alla sua azienda come realtà imprenditoriale calabrese emergente in Albania. Un riconoscimento istituzionale che premia l’impegno, la visione e la serietà di un lavoro e di relazioni portate avanti con tanta determinazione proprio attraverso il progetto “Jumping to Albania”.

Una svolta importante che fa di Binetti un vero e proprio punto di riferimento per chi vuole fare impresa in una nazione in crescita. Ed è proprio di questi giorni la notizia dell’entrata nella famiglia della Camera di Commercio italiana in Albania di un importante imprenditore calabrese noto soprattutto per l’eccellenza enogastronomica. Il nome del dottor Roberto Bonofiglio, con la sua BIEFFEGI Srl, è una garanzia e questo passaggio costituisce un tassello importante che sottolinea la solidità di un progetto che mira ad abbracciare più campi. In questo caso che va dall’edilizia all’enogastronomia. La soddisfazione dell’imprenditore Danilo Binetti è racchiusa nelle sue frasi “sono stati mesi intensi e questo premio che riceverò il 17 dicembre in Albania per me è soltanto un punto di partenza. Sono tanti gli imprenditori calabresi che vogliono investire in Albania. Siamo soltanto all’inizio di un percorso virtuoso per tutti quegli imprenditori calabresi ambiziosi e visionari”.