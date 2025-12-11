Cgil e Pd: «Ennesima aggressione a dirigente scolastico nel Catanzarese, si intervenga subito»

la nota

CATANZARO «L’aggressione subìta ieri dal Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo ‘A. Scopelliti’ di Girifalco, Caterina Coda, da parte di un genitore, è purtroppo l’ennesimo inaccettabile episodio di violenza ai danni del corpo scolastico all’interno della scuola. Dirigenti e personale scolastico non devono essere lasciati soli. Chi si occupa dei nostri figli ha bisogno del supporto continuo delle istituzioni. Ecco perché il Pd è a fianco dei dirigenti e di tutto il personale della scuola”. Lo afferma in una nota la vice segretaria della federazione del PD di Catanzaro Maria Antonietta De Francesco. “La scuola è un luogo di apprendimento e crescita, ed è necessario sostenerne il suo ruolo educativo per garantire il diritto di operare in un ambiente sicuro e sereno anche attraverso un’alleanza tra scuola e famiglia che contribuisca alla crescita dei nostri ragazzi”. “Il governo e la Regione dovrebbero immediatamente agire per promuovere iniziative di formazione a tutela del personale, presupposto indispensabile per rendere solida la qualità dell’offerta formativa e il benessere degli studenti”. “Le istituzioni dovrebbero assicurare la presenza continua di psicologi ed educatori al fine di supportare studenti, famiglie e personale scolastico come anche un incremento del personale Ata, così da rendere più sicuri gli spazi. La prevenzione passa anche da una maggiore formazione e valorizzazione del corpo docente, anche in tema di retribuzioni”. “ Le istituzioni presenti– conclude De Francesco – accolga l’invito dell’Associazione nazionale dirigenti pubblici e alte professionalità di Catanzaro per un impegno corale di istituzioni, famiglie e territorio a sostegno della scuola e della cultura del dialogo». Lo dice, in una nota, Maria Antonietta De Francesco vice segretaria PD Federazione Catanzaro.

Il messaggio della Cgil

Piena solidarietà alla dirigente scolastica Caterina Coda, dell’Istituto comprensivo “Scopelliti” di Girifalco anche da Enzo Scalese, Segretario Generale CGIL Area Vasta, e Alfonso Marcuzzo, Segretario Generale FLC CGIL del territorio. «Si tratta di un episodio gravissimo – affermano Scalese e Marcuzzo – che va condannato con fermezza e che testimonia le condizioni difficili e talvolta pericolose nelle quali gli operatori scolastici sono costretti a operare». I due segretari sottolineano come occorra «rafforzare il ruolo e l’autorevolezza della scuola attraverso scelte politiche chiare e radicali», poiché l’aggressione alla dirigente «è soltanto l’ennesima manifestazione di una tendenza ormai evidente: una scuola trasformata in bersaglio, delegittimata, svuotata della propria funzione educativa e ridotta, troppo spesso, a luogo in cui alcuni genitori credono di poter pretendere e comandare». «Siamo molto preoccupati – proseguono – per il degrado che sta caratterizzando il rapporto tra l’utenza e l’istituzione scolastica. E siamo angosciati per ciò che denunciamo da tempo: un clima che mette a rischio chi lavora nella scuola e che compromette la serenità e il rispetto reciproco che dovrebbero essere garantiti in un ambiente dedicato alla crescita, alla conoscenza e alla comunità». La CGIL e la FLC dell’Area Vasta esprimono infine la loro vicinanza alla dirigente e all’intero Istituto comprensivo “Scopelliti” di Girifalco, «costretto a registrare un episodio che rappresenta una vergognosa pagina di inciviltà e una ferita per tutta la comunità sco