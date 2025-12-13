Crotone, chiusa la stagione crocieristica: 30 mila i visitatori

i dati

CROTONE Da gennaio a dicembre il porto di Crotone ha accolto 28 navi da crociera e registrato la presenza di circa 30.000 visitatori. Lo rende noto Giovanna Lamanna, assessore al Turismo del Comune, che parla al riguardo di «numeri che confermano una crescita costante e che testimoniano come la città stia consolidando il proprio ruolo nel panorama delle destinazioni del Mediterraneo. Questo risultato non arriva per caso. Come amministrazione, – prosegue – guidata dal sindaco Voce, abbiamo scelto di agire con una strategia precisa: partire dal cuore della città e migliorare l’esperienza dei visitatori attraverso interventi di qualità urbana, riqualificazione e decoro. Gli investimenti sul centro storico, sul Castello di Carlo V, sulla villa comunale, sulla nuova segnaletica, sui progetti di rigenerazione urbana e sulle opere finanziate con royalties, Imu piattaforme Eeni, Antica Kroton e altri fondi dedicati, rappresentano un impegno concreto di diversi milioni di euro. Sono interventi – sostiene – che migliorano la città non solo per i turisti ma anche per i residenti: una città più curata è una città più vivibile». Allo stesso tempo, rileva Lamanna, «il progetto Visit Crotone continua a essere un presidio di racconto e identità, uno strumento che permette alla città di presentarsi con un linguaggio contemporaneo e riconoscibile. Il percorso che oggi ci porta a salutare la 28 nave dell’anno nasce da lontano. E’ doveroso riconoscere il ruolo pionieristico di Alfa21, che dal 2008 ha creduto fortemente nel potenziale di Crotone come destinazione crocieristica quando questo scenario sembrava lontano. Il loro lavoro ha aperto una strada oggi riconosciuta come strategica a livello territoriale, contribuendo alla creazione di professionalità e valorizzando angoli del territorio spesso poco conosciuti. Accanto a questa esperienza consolidata, si affianca oggi un nuovo attore di rilievo internazionale: Crotone Cruise Port, società del gruppo Global Ports Holding, il più grande operatore mondiale nel settore portuale crocieristico. La scelta di investire su Crotone è un segnale di fiducia importante che eleva la qualità dei servizi e garantisce una presenza strutturata nelle principali fiere internazionali, da Miami a Dubai».

«Per la prima volta, – sostiene l’assessore – Crotone non si presenta più come semplice scalo, ma come vera e propria destinazione. Un ringraziamento particolare va agli operatori portuali e agli imprenditori che quotidianamente investono nel porto con professionalità e visione. Sono loro a garantire operatività, qualità nei servizi, occupazione e innovazione. Il porto vive grazie al lavoro delle persone che lo animano ogni giorno, e il loro contributo è fondamentale per ogni progetto di sviluppo dell’economia del mare. La collaborazione tra Alfa21, Crotone Cruise Port e gli operatori portuali rappresenta oggi la base di una strategia condivisa che guarda al mare non come elemento decorativo, ma come leva di sviluppo economico, culturale e identitario. L’obiettivo – dichiara l’assessore – verso cui stiamo lavorando è chiaro: trasformare Crotone da città sul mare in città di mare, che vive la propria identità marittima e la trasforma in opportunità. Il porto turistico – nelle sue due anime, crociere e diporto – è la porta d’ingresso della città e una delle principali risorse su cui costruire futuro, occupazione e nuove professionalità. La chiusura della stagione crocieristica 2025 rappresenta quindi un traguardo e, al tempo stesso, un punto di partenza. I 30.000 turisti arrivati quest’anno – conclude – sono la dimostrazione che il percorso intrapreso è quello giusto e che, lavorando insieme – istituzioni, imprese, operatori e associazioni – Crotone può esprimere pienamente il potenziale che merita».

