Aprigliano, parere favorevole della Cosfel per la stabilizzazione di 7 tirocinanti

APRIGLIANO «Oggi è una giornata storica per Aprigliano. La COSFEL ha espresso parere favorevole alla stabilizzazione di 7 unità lavorative inserite nei percorsi di Tirocinio di Inclusione. Un risultato ottenuto a pochi mesi dalla richiesta formale, al termine di un percorso istruttorio serio, complesso e rigoroso, che certifica la sostenibilità finanziaria dell’Ente nel lungo periodo. I 17 anni non riguardano l’attesa del parere, ma la condizione di precarietà vissuta da questi lavoratori, che per quasi due decenni hanno garantito servizi al Comune senza mai ottenere una stabilità occupazionale. È una battaglia che questa Amministrazione ha scelto di assumersi, con un impegno chiaro: trasformare il precariato storico in lavoro stabile.

Il risultato è ancora più significativo se si considera il contesto finanziario dell’Ente: dal 2024 il Comune di Aprigliano è in Piano di Riequilibrio, dopo aver portato alla luce e gestito oltre 1 milione e 900 mila euro di debiti quasi trentennali. Nonostante questo, grazie a un lavoro straordinario degli uffici e a una programmazione seria e responsabile, la COSFEL ha espresso parere favorevole non su una copertura temporanea, ma sulla tenuta strutturale del bilancio comunale per i prossimi 30 anni. È doveroso precisarlo: la Regione Calabria contribuisce solo per i primi 4 anni. Successivamente, le assunzioni saranno interamente a carico del Comune. Ed è proprio questo l’elemento qualificante del parere COSFEL: la credibilità finanziaria dell’Ente. Parliamo di 7 famiglie che per 17 anni hanno vissuto nel precariato, di lavoratori esemplari che oggi vedono finalmente riconosciuta la loro dignità professionale. Un impegno assunto già nel precedente mandato amministrativo e portato avanti con coerenza e continuità istituzionale, che oggi trova piena e definitiva concretezza attraverso l’atto deliberativo. «Per un Comune come Aprigliano, è un risultato straordinario. Significa dare dignità, stabilità e futuro a 11 famiglie.

Significa aver trasformato impegni politici in atti amministrativi concreti. Questo è il senso dell’amministrare. Questo è il lavoro serio, silenzioso, responsabile. E di questo risultato andiamo profondamente orgogliosi», commenta il sindaco di Aprigliano Alessandro Porco.