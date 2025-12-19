Cosenza-Cavese: tra infortuni, curve chiuse e striscioni di protesta – PROBABILI FORMAZIONI

oggi in campo

COSENZA Ultimo impegno del girone di andata per il Cosenza, che chiude così un 2025 da dimenticare (pensando alla retrocessione in serie C e alla rottura del rapporto tra la piazza e la società). I Lupi arrivano a questa sfida casalinga, in programma alle 20.30, contro una squadra reduce da un pareggio e senza vittorie in campionato dal 7 novembre. Anche stavolta il San Vito-Marulla sarà deserto, o quasi.

La stagione del Cosenza sembra ormai un cantiere aperto: la rosa, già ristretta dall’estate scorsa, dopo Baldovino Cimino in difesa, ha perso anche il suo bomber Simone Mazzocchi, che sarà costretto a un intervento alla spalla e a un lungo stop. Antonio Buscè, dovrebbe affidarsi in attacco ancora a Beretta, reduce dal gol al Trapani. A Mazzocchi nelle ultime ore si è aggiunto anche il difensore Ferrara, che si è fermato per un problema fisico. Dunque il Cosenza dovrà fare fare i conti per l’ennesima volta con una squadra rattoppata, con la speranza che il mercato di gennaio porti almeno quattro rinforzi in grado di garantire competitività e ambizioni di alta classifica.

Ieri Buscè in conferenza stampa ha dichiarato di aver fiducia nel presidente Guarascio («I rinforzi arriveranno») e nel ritorno allo stadio dei tifosi. Nel frattempo, «come ho sempre detto, ci si arrangia», ha ribadito l’allenatore.

Al momento, però, la realtà racconta un’altra storia. La società, in settimana, consapevole della totale assenza del tifo organizzato sugli spalti, ha deciso di chiudere nuovamente le curve per contenere le spese. Una scelta che, più che strategica, appare come una resa: il tentativo di riavvicinare la tifoseria, iniziativa tanto cara al dg Salvatore Gualtieri, sembra fallito definitivamente.

Il club ha provato a coinvolgere il pubblico giovane invitando gratuitamente gli studenti del liceo “Valentini-Majorana” di Castrolibero, ma la mossa si è trasformata in un boomerang: i ragazzi hanno risposto con uno striscione contro il presidente Eugenio Guarascio. Un messaggio che fotografa il distacco ormai insanabile tra club e tifosi. (f.v.)

Le probabili formazioni

COSENZA (4-3-2-1): Vettorel; Cannavò, Dametto, Caporale, D’Orazio; Kouan, Langella, Garritano; Ricciardi, Florenzi; Beretta. All.: Buscè.

CAVESE (3-5-2): Boffelli; Piana, Nunziata, Cionek; Amerighi, Awua, Disarrassouba, Fella, Macchi; Orlando, Fusco. All.: Prosperi.

Foto Cosenza calcio

