Ultimo aggiornamento alle 12:00
Cosfel: «C’è l’ok per le assunzioni della Provincia di Cosenza in 12 comuni calabresi»

CATANZARO Nella riunione del 17 dicembre, la Commissione per la stabilità finanziaria degli Enti locali del Ministero dell’Interno, presieduta dal Sottosegretario con delega agli Enti Locali Wanda Fe…

Pubblicato il: 19/12/2025 – 11:56
CATANZARO Nella riunione del 17 dicembre, la Commissione per la stabilità finanziaria degli Enti locali del Ministero dell’Interno, presieduta dal Sottosegretario con delega agli Enti Locali Wanda Ferro, ha dato parere favorevole alle delibere presentate dalla Provincia di Cosenza e da 12 comuni calabresi, per i profili attinenti alle assunzioni e alle rideterminazioni delle dotazioni organiche. Si tratta – spiega una nota – dei comuni di Aprigliano, Castrolibero, Sant’Agata di Esaro, Cinquefrondi, San Nicola Arcella, Paola, Cetraro, Amantea, Gioia Tauro, Marzi, Rombiolo e Gioiosa Ionica. Inoltre per quanto concerne i profili attinenti alla finanza locale, la Cosfel ha esaminato il piano di estinzione del Comune di Gioia Tauro. «Il Viminale – afferma il sottosegretario Wanda Ferro – conferma la propria vicinanza agli enti locali, affiancandoli non solo con risorse economiche, ma anche nel consolidamento delle competenze e dell’organizzazione amministrativa. Rafforzare la pubblica amministrazione, dotandola di professionalità adeguate e strumenti efficaci, è un passaggio decisivo – conclude -per assicurare servizi di qualità ai cittadini e per sostenere lo sviluppo dei territori e la coesione sociale».

