Ultimo aggiornamento alle 9:31
La Sila resta Riserva della Biosfera: via libera dall’UNESCO

Rinnovato per altri dieci anni il riconoscimento nell’ambito del Programma Man & Biosphere (MAB), conferito nel 2014

Pubblicato il: 20/12/2025 – 8:51
Dopo l’articolata valutazione dell’IACBR – Comitato consultivo del Consiglio internazionale di coordinamento del programma MAB UNESCO – seguita alla candidatura di revisione periodica avanzata a settembre 2024, il Comitato tecnico nazionale per il Programma Man and Biosphere (MAB) UNESCO, in seno alla Direzione generale Tutela della Biodiversità e del Mare (TBM) del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, ha trasmesso nei giorni scorsi all’Ente Parco nazionale della Sila, in qualità di soggetto coordinatore della omonima Riserva della Biosfera, l’esito positivo della procedura. UNESCO rinnova quindi per altri dieci anni il riconoscimento nell’ambito del Programma Man & Biosphere (MAB), conferito alla Sila per la prima volta nel 2014. Il Commissario straordinario dell’Ente Parco nazionale della Sila e Coordinatore della Riserva della Biosfera, avv. Liborio Bloise, ha commentato il rinnovo evidenziando l’importante risultato e, al tempo stesso, si è detto pronto a rafforzare gli stimoli verso strategie di tutela e sviluppo sostenibile, in un’ottica di cooperazione e responsabilità condivisa con tutta la comunità della Riserva. Grande soddisfazione è stata espressa anche dal Direttore, arch. Ilario Treccosti, per il raggiungimento di questo importante risultato: un traguardo che conferma il valore del lavoro svolto e rafforza il ruolo della Riserva della Biosfera a livello nazionale e internazionale.

