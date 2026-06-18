Magna Graecia Film Festival 2026: a Can Yaman la Colonna d’Oro

l’evento a soverato

SOVERATO Si aggiunge la star turca Can Yaman al già nutrito parterre del Magna Graecia Film Festival 2026, che si terrà Soverato dal 25 luglio al 1° agosto. Il festival, ideato dai fratelli Alessandro e Gianvito Casadonte e dedicato alle opere prime e seconde e agli autori emergenti, proporrà un ricco programma di eventi e proiezioni cinematografiche nell’ambito dei concorsi dedicati alle sezioni di opere prime e seconde italiane e documentari, curate da Antonio Capellupo, e delle opere prime internazionali, curate da Silvia Bizio, anche responsabile delle conversazioni con talent internazionali.

L’attore-simbolo del recente kolossal Sandokan riceverà la Colonna d’Oro, realizzata dal Brand GB Spadafora e terrà una conversazione moderata dal critico cinematografico Gianni Canova sul palco del festival per raccontarsi di fronte al pubblico.

La carriera di Can Yaman ha inizio nel 2014 con la serie turca Gönül İşleri, ma il successo arriva nel 2017 con il ruolo del ricco uomo d’affari Ferit Aslan, nella serie televisiva Bitter Sweet – Ingredienti d’amore, insieme a Özge Gürel. I due recitano anche nel 2020 nella serie Mr. Wrong – Lezioni d’amore in cui Yaman veste i panni di Özgür Atasoy. Tra il 2018 e il 2019 interpreta il ruolo del fotografo Can Divit, nella serie DayDreamer – Le ali del sogno. Nel 2019 è stato eletto Uomo dell’Anno 2019 dal periodico GQ. Recita quindi con Claudia Gerini nella campagna pubblicitaria del 2021 del pastificio abruzzese De Cecco, diretta dal regista turco Ferzan Özpetek. Nel marzo dello stesso anno, Yaman appare in un cameo nella sesta stagione della serie Che Dio ci aiuti . Tra il 2022 e il 2024 prende parte a due stagioni della serie televisiva italiana Viola come il mare nel ruolo dell’ispettore capo Francesco Demir. Nel 2025 è il protagonista di El Turco e nella serie evento Rai Sandokan, una produzione Lux Vide, società del gruppo Fremantle, in collaborazione con Rai Fiction, diretta da Jan Maria Michelini e Nicola Abbatangelo. Il 24 febbraio 2026 affianca Carlo Conti e Laura Pausini alla conduzione della prima serata del Festival di Sanremo, dove ha modo di confrontarsi con Kabir Bedi, l’attore che impersonò Sandokan nel 1976. Tra i suoi prossimi progetti la serie tv spagnola El laberinto de las mariposas, diretto da Alberto Ruiz Rojo e Iñaki Peñafiel e BRO diretto a Riccardo Donna.

Il MGFF è sostenuto dal Ministero della Cultura, Calabria Straordinaria – brand della Regione Calabria – Assessorato al Turismo – Calabria Film Commission e Comune di Soverato. Le Colonna d’Oro assegnate durante il festival sono realizzate dal Brand GB Spadafora.

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