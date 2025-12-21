Arrestato per spaccio nel centro storico di Rossano, assolto 30enne

la decisione

CASTROVILLARI Il gup del Tribunale di Castrovillari, in totale accoglimento delle richieste dell’avvocato Francesco Nicoletti, ha assolto il 30enne rossanese M.A. dalla imputazione di spaccio di sostanze stupefacenti.

Il giovane era stato tratto in arresto lo scorso 15 aprile nell’ambito di una attività di controllo del territorio effettuata da personale del Reparto Territoriale dei Carabinieri nel centro storico di Rossano. In quella occasione, i militari il 30enne intento ad uscire da una abitazione di interesse investigativo sita in una centralissima via. Interpellato sui motivi della sua presenza presso l’abitazione, l’uomo non aveva fornito alcuna valida giustificazione, mostrando da subito un atteggiamento agitato. Gli operanti, pertanto, ricorrendo i motivi di particolare necessità ed urgenza che non avevano consentito di richiedere la preventiva autorizzazione telefonica del magistrato competente, e avevano deciso di procedere d’iniziativa e di sottoporre M.A. a perquisizione personale, che aveva consentito di rinvenire numerosi involucri di cellophane termo sigillati contenenti sostanza stupefacente del tipo cocaina, una scatola in alluminio al cui interno vi era cocaina in polvere, nonché svariati ritagli di cellophane. Da qui la successiva perquisizione domiciliare nell’abitazione del trentenne, dove erano stati rivenuti due bilancini di precisione perfettamente funzionanti, entrambi sporchi di una patina di polvere bianca sulla superficie, nonché all’interno di un secchio alcuni ritagli di cellophane con fori circolari al centro, compatibili con quello rinvenuto poco prima sulla persona dell’indagato.

L’avvocato Francesco Nicoletti

I militari avevano sottoposto la sostanza a Narcotest che aveva confermato la natura stupefacente della sostanza del tipo cocaina. Pertanto tutto il materiale rivenuto e la sostanza stupefacente erano stati sottoposti a sequestro mentre M.A. era stato tratto in arresto e nell’immediatezza sottoposto a misura cautelare. Nei confronti dell’imputato era stato emesso decreto di giudizio immediato e, nei termini di legge, la difesa aveva depositato documentazione e avanzato richiesta di giudizio abbreviato. Instaurato il processo nella forma richiesta dalla difesa, all’esito della discussione il pm aveva avanzato richiesta di condanna dell’imputato. Il gip del Tribunale di Castrovillari, all’esito della camera di consiglio, in totale accoglimento delle richieste avanzate dall’avvocato Francesco Nicoletti, ha emesso sentenza di assoluzione nei confronti del trentenne, disponendo l’immediata cessazione dell’efficacia della misura cautelare in corso di esecuzione.

