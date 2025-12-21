Crotone, sfida al Latina per dimenticare le difficoltà societarie – PROBABILI FORMAZIONI

oggi in campo

CROTONE Le parole del presidente Gianni Vrenna, pronunciate venerdì scorso, hanno inevitabilmente fatto rumore. Hanno acceso il dibattito, scosso l’ambiente e per qualche giorno rischiato di togliere spazio al calcio giocato. L’essenziale, però, è chiaro: il Crotone vive una fase societaria complessa, condizionata dall’amministrazione giudiziaria e da difficoltà economiche e strutturali che porteranno a un ridimensionamento a partire da gennaio. Un quadro di sacrifici e realismo, senza proclami, con l’obiettivo dichiarato di tenere in piedi il club.

Archiviato il tema extra-campo, oggi alle 14.30 lo sguardo torna finalmente al rettangolo verde. Allo stadio “Francioni” il Crotone affronta il Latina nell’ultima gara del 2025 e dell’andata di campionato. Una partita che, classifica alla mano, mette di fronte due squadre con stati d’animo opposti: i nerazzurri laziali sono penultimi e in piena difficoltà, mentre i rossoblù arrivano dal successo casalingo contro il Casarano e cercano continuità. Per i pitagorici è un test importante, non tanto per le ambizioni di lungo periodo – oggi inevitabilmente più caute – quanto per chiudere l’anno con un segnale di solidità. Mister Longo, che anche nelle ultime settimane ha ribadito il proprio attaccamento al gruppo e alla causa (riconosciuto anche da Vrenna), dovrebbe confermare in larga parte l’undici visto sette giorni fa. Unico assente sarà Andreoni. Davanti, il peso offensivo sarà ancora sulle spalle di Gomez, supportato da Murano, Maggio e Zunno, chiamati a sfruttare le fragilità di un Latina che fatica soprattutto nella gestione delle fasi difensive. In un contesto generale non semplice, il Crotone sa che il campo resta l’unico vero rifugio. Vincere a Latina significherebbe chiudere l’anno con fiducia, dimostrando che, nonostante tutto, il gruppo è ancora lì, compatto, pronto a lottare partita dopo partita. (redazione@corrierecal.it)

Le probabili formazioni

LATINA (3-4-2-1): Mastrantonio; Dutu, Calabrese, Marenco; Porro, Hergheligiu, Pellitteri, Pace; Riccardi, Fasan; Parigi. All.: Bruno.

CROTONE (4-2-3-1): Merelli; Cocetta, Cargnelutti, Di Pasquale, Guerra; Vinicius, Sandri; Zunno, Gomez, Maggio; Murano. All.: Longo.

Il Corriere della Calabria è anche su Whatsapp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato