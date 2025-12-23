Porto di Catanzaro, via libera all’appalto integrato per gli interventi di difesa costiera

la delibera

CATANZARO Il percorso tracciato verso il potenziamento del Porto di Catanzaro è arrivato ad un importante punto di svolta: la giunta comunale, nell’ultima seduta presieduta dal sindaco Nicola Fiorita – e grazie all’attività costante della vicesindaca con delega alle politiche del mare, Giusy Iemma – ha infatti dato il via libera all’appalto integrato per gli interventi di difesa costiera che costituiscono il primo stralcio funzionale del progetto generale. La procedura riguarda l’affidamento della progettazione esecutiva ed esecuzione di lavori che comprendono le attività di escavo ed ampliamento dello specchio acqueo per un importo di 13milioni 200mila euro a valere sulla programmazione regionale Fondo sviluppo e coesione 2021-27. Si tratta, quindi, del primo importante passaggio che l’amministrazione comunale è oggi in grado di compiere, anche con riguardo alla riqualificazione del waterfront, che si integra, parallelamente, con il secondo stralcio relativo al completamento delle opere interne allo specchio acqueo. Qui entrerà in gioco la procedura di partnership pubblico/privato per l’affidamento della progettazione esecutiva, esecuzione delle opere e gestione dell’infrastruttura portuale in regime di concessione pluriennale. Le attività di escavo riguarderanno principalmente la parte d’opera interessata dalla realizzazione della darsena pescherecci per l’ormeggio delle imbarcazioni, che sarà posizionata sul molo di sopraflutto, ovvero lato Giovino del porto. Gli interventi del primo stralcio saranno, dunque, funzionali ad ampliare lo specchio acqueo esistente e a creare la darsena, ricucendo una ferita storica con la tradizione della pesca e rispondendo ai bisogni degli operatori del settore. La soluzione individuata consentirà, comunque, l’utilizzo dello specchio acqueo attualmente fruibile. Il ripascimento sarà, inoltre, gestito al fine di non intaccare la cromia esistente delle spiagge identitarie del quartiere. “L’amministrazione comunale ha centrato l’obiettivo dare impulso alla gara per il primo lotto entro la fine dell’anno”, commenta il sindaco Nicola Fiorita. “E’ un risultato che ci consente di iniziare a dare forma e visione al più ampio progetto che consentirà alla città di Catanzaro di mettere a frutto i finanziamenti regionali disponibili – 33 milioni di euro – e di dotarsi di un’infrastruttura moderna, strategica e dalle molteplici potenzialità. Il porto è, forse, il sogno più ambizioso per un Capoluogo che potrà finalmente scoprire la sua vocazione turistica e ritagliarsi un ruolo come hub al centro della fascia jonica del Mediterraneo”. “Questa amministrazione ha saputo mettere un nuovo punto di partenza in una storia lunga e complessa: il porto di Catanzaro da incompiuta potrà diventare realtà facendo del nostro mare una risorsa fondamentale per l’indotto del territorio”, aggiunge la vicesindaca Iemma. “Un progetto da 405 posti barca che potrà valorizzare al meglio la vocazione turistica della nostra costa, generando lavoro, opportunità economiche e benefici sociali. Tutto questo è oggi possibile sulla scia del percorso avviato, negli ultimi tre anni di lavoro, con la Bandiera Blu e che ha consentito di porre le basi per il rilancio dell’immagine di Catanzaro e la costruzione di una nuova offerta di servizi”.

