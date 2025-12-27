SERIE B

Finisce 2-0 per il Catanzaro lo scontro ad alta quota del “Ceravolo” contro il Cesena. I padroni di casa si ripresentano con la stessa formazione che la settimana precedente aveva superato il Bari; tra gli ospiti, Mignani sceglie Diao in avanti al fianco di Shpendi. Nei primi minuti il match è subito vibrante: Pittarello e Cissè costruiscono le prime occasioni giallorosse, mentre sull’altro fronte è Shpendi, in contropiede, a sfiorare il vantaggio colpendo il palo esterno. Il primo episodio chiave arriva al 26’: calcio d’angolo di Pontisso, sponda aerea di Pittarello e Iemmello, lasciato colpevolmente solo sul secondo palo, insacca di testa il vantaggio. È la quinta rete stagionale del capitano. I romagnoli provano a reagire, ma senza mai rendersi realmente pericolosi. La ripresa si apre con un altro legno, ancora per Shpendi, che da pochi passi colpisce il palo interno mancando il pareggio. Scampato il pericolo, il Catanzaro colpisce: Zaro scivola, Iemmello serve Pittarello nello spazio e l’attaccante giallorosso firma il raddoppio con un destro sotto l’incrocio. Mignani cambia tre uomini per provare a riaprire la gara, ma i calabresi gestiscono con ordine il vantaggio, andando vicini al tris con Cissè e, nel lungo recupero, creando altre due occasioni con Favasuli. È la quinta vittoria consecutiva per il Catanzaro, che chiude nel migliore dei modi il 2025 e aggancia il quarto posto in classifica, condiviso proprio con il Cesena.

Il tabellino:

Catanzaro (3-4-2-1): Pigliacelli 6; Cassandro 6.5, Antonini 7, Brighenti 6.5; Favasuli 6.5, Pontisso 6.5 (32′ st Buglio 6), Petriccione 6.5 (17′ st Rispoli 6), D’Alessandro 6 (17′ st Frosinini 6) (41′ st Di Chiara sv); Iemmello 7.5, Cisse 6 (32′ st Liberali sv); Pittarello 7.5. In panchina: Marietta, Pandolfi, Bettella, Nuamah, Verrengia, Alesi, Buso. Allenatore: Aquilani 7

Cesena (3-5-2): Klinsmann 6; Ciofi 6, Zaro 5 (10′ st Amoran 6), Mangraviti 5.5; Ciervo 6, Bisoli 5.5 (28′ st Olivieri 6), Francesconi 6, Berti 5.5 (36′ st Arrigoni), Frabotta 5.5 (10′ st Magni 6); Shpendi 5.5, Diao 5.5 (10′ st Blesa 5.5). In panchina: Siano, Ferretti, Celia, Guidi, Bertaccini. Allenatore: Mignani 5.5.

Arbitro: Crezzini di Siena 6. RETI: 26′ pt Iemmello, 8′ st Pittarello. NOTE: cielo sereno, terreno in erba naturale.

Spettatori: 12.406. Ammoniti: Petriccione, Zaro, Bisoli, Cassandro. Angoli: 2-5. Recupero: 2′; 7′.