nel lazio

RIETI Le fiamme gialle del comando provinciale di Rieti hanno rafforzato, in occasione delle festività natalizie, i controlli sul territorio per contrastare la vendita di prodotti pericolosi per la salute dei consumatori. Nel corso di una serie di verifiche effettuate dai militari del gruppo di Rieti presso esercizi commerciali e mercatini della provincia, sono stati sequestrati oltre 30.000 articoli tra decorazioni natalizie, giocattoli, bigiotteria, portachiavi e cosmetici. I prodotti erano posti in vendita senza la corretta etichettatura prevista dalla normativa nazionale e comunitaria: mancavano infatti le indicazioni minime relative a composizione, caratteristiche e avvertenze per l’uso, rendendoli non conformi agli standard di sicurezza. Per le violazioni riscontrate sono state contestate sanzioni amministrative fino a 55.646 euro, con la segnalazione dei responsabili alle autorità competenti. L’operazione rientra nella costante attività della Guardia di Finanza a tutela della salute dei cittadini, della buona fede dei consumatori e del corretto funzionamento del mercato legale.