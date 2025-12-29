Skip to main content

Dal botulismo alla salmonellosi, come difendersi dalle intossicazioni

Sono oltre 250 le tossinfezioni, l’Italia ha il più alto numero di episodi di botulismo in Ue

ROMA Le intossicazioni alimentari continuano a causare decessi in Italia. L’ultimo caso in provincia di Campobasso dove una ragazza di sedici anni e la mamma sono morte all’ospedale Cardarelli di Campobasso. Le ipotesi, al vaglio delle indagini, sono collegate alla cena prima della vigilia di Natale quando avrebbero cenato con pesce e frutti di mare. Il padre e la seconda figlia sono stati trasferiti all’Inmi Spallanzani di Roma, il primo è ricoverato in rianimazione mentre la ragazza in reparto ordinario, l’unica a non aver avuto sintomi. La scorsa estate un focolaio di tossina botulinica partito dalla Calabria ha causato due decessi e numerosi ricoveri. “In generale, sono oltre 250 le tossinfezioni alimentari, cioè le malattie trasmesse agli alimenti da germi patogeni. E sono in aumento, con la diffusione di cibi provenienti da nuovi mercati esteri e con la maggior frequenza dei viaggi”, spiegano gli esperti della piattaforma anti-bufale ‘Dottore ma è vero che…?’ curata dalla Fnomceo, la Federazione italiana dei medici chirurghi odontoiatri. “Sono numerose le tossine alimentari che non alterano l’aspetto e l’odore del cibo. Il caso più noto e temuto è il botulino, un vero e proprio veleno per l’uomo, che è incapace di percepirlo. Il botulismo, la malattia causata dalle tossine botuliniche (Clostridium botulinum) che possono contaminare gli alimenti, è una intossicazione rara ma molto pericolosa e, in certi casi, mortale”. (Adnkronos Salute)

