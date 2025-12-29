Dal botulismo alla salmonellosi, come difendersi dalle intossicazioni

ALIMENTI e PREVENZIONE

ROMA Le intossicazioni alimentari continuano a causare decessi in Italia. L’ultimo caso in provincia di Campobasso dove una ragazza di sedici anni e la mamma sono morte all’ospedale Cardarelli di Campobasso. Le ipotesi, al vaglio delle indagini, sono collegate alla cena prima della vigilia di Natale quando avrebbero cenato con pesce e frutti di mare. Il padre e la seconda figlia sono stati trasferiti all’Inmi Spallanzani di Roma, il primo è ricoverato in rianimazione mentre la ragazza in reparto ordinario, l’unica a non aver avuto sintomi. La scorsa estate un focolaio di tossina botulinica partito dalla Calabria ha causato due decessi e numerosi ricoveri. “In generale, sono oltre 250 le tossinfezioni alimentari, cioè le malattie trasmesse agli alimenti da germi patogeni. E sono in aumento, con la diffusione di cibi provenienti da nuovi mercati esteri e con la maggior frequenza dei viaggi”, spiegano gli esperti della piattaforma anti-bufale ‘Dottore ma è vero che…?’ curata dalla Fnomceo, la Federazione italiana dei medici chirurghi odontoiatri. “Sono numerose le tossine alimentari che non alterano l’aspetto e l’odore del cibo. Il caso più noto e temuto è il botulino, un vero e proprio veleno per l’uomo, che è incapace di percepirlo. Il botulismo, la malattia causata dalle tossine botuliniche (Clostridium botulinum) che possono contaminare gli alimenti, è una intossicazione rara ma molto pericolosa e, in certi casi, mortale”. (Adnkronos Salute)