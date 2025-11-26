L’Azienda ospedaliera di Cosenza sarà deposito dell’antidoto contro il botulino

via libera dal ministero della salute

COSENZA L’azienda ospedaliera di Cosenza sarà deposito dell’antidoto e farmaco salvavita contro il botulino. Ad annunciarlo, nel corso dell’evento “Botulino: il veleno che ferma il respiro”, organizzato dal referente di J&B Daniele Perrelli, è stato il governatore della Calabria Roberto Occhiuto intervenuto in video collegamento. Fino ad oggi, il siero era conservato esclusivamente a Pavia dal Centro Antiveleni e Tossicologico Maugeri, l’unica struttura nazionale autorizzata a detenerlo e gestirlo per conto del Ministero della Salute. «Un lavoro straordinario quello fatto dal direttore generale dell’azienda ospedaliera di Cosenza, Vitaliano de Salazar, in un’azienda ospedaliera che fino a qualche tempo fa era percepita come una delle peggiori in Italia», ha aggiunto Occhiuto. Il presidente della Regione Calabria, ha proseguito. «Moltissime cose devono essere migliorate perché tanti problemi ci sono. Abbiamo piena consapevolezza del fatto che anche un evento positivo come l’accordo con l’Emilia-Romagna, possa passa in secondo piano ma oggi è una bella giornata per la Calabria, perché grazie al lavoro svolto in questi mesi, la nostra regione ha siglato un accordo con il Ministero della Salute per il micro deposito dell’antitossina del botulino». (f. b.)

