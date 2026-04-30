Biennale di Venezia, si dimette la Giuria internazionale

la polemica

La Biennale di Venezia comunica in una nota ufficiale che “in data odierna sono pervenute le dimissioni della Giuria internazionale della 61. Esposizione Internazionale d’Arte, In Minor Keys di Koyo Kouoh (9 maggio – 22 novembre 2026), composta da Solange Farkas (presidente), Zoe Butt, Elvira Dyangani Ose, Marta Kuzma, Giovanna Zapperi”. Le dimissioni della giuria arrivano all’indomani della visita degli ispettori del ministero della Cultura, mentre sempre ieri il Commissario alla Cultura Glenn Micallef ha ringraziato in italiano il Ministro Alessandro Giuli per la sua posizione chiara in merito alle polemiche scoppiate per la presenza del Padiglione russo alla prossima esposizione internazionale d’Arte della Biennale di Venezia.

I Leoni dei visitatori

Dopo le dimissioni odierne della Giuria Internazionale della 61. Esposizione Internazionale d’Arte, ha deciso di istituire due Leoni dei Visitatori, cioè votati da coloro che visiteranno la mostra, e di spostare la cerimonia di premiazione dal 9 maggio al 22 novembre, giorno di chiusura della manifestazione. I Leoni sono dedicati al miglior partecipante della 61. Esposizione e alla migliore Partecipazione Nazionale della 61. Esposizione. A quest’ultima – si spiega – concorrono tutte le Partecipazioni Nazionali presenti, come da lista ufficiale, per cui anche Russia e Israele.

Meloni: Buttafuoco capacissimo, non avrei fatto la sua scelta sul padiglione russo

“Non le so dire delle dimissioni della giuria, perché l’ho letto mentre scendevo, non so dire se sono collegate al tema dell’invio degli ispettori. Sulle dinamiche di questa vicenda mi sono leggermente persa, mi fermo alla posizione iniziale: la scelta sul padiglione russo, il governo ha dichiarato di non condividerla, dopodiché la Biennale è un ente autonomo, e Buttafuoco è una persona capacissima, questa scelta non l’avrei fatta al suo posto”. Lo ha detto la premier Giorgia Meloni in conferenza stampa dopo il Consiglio dei ministri, rispondendo a chi le domandava se l’invio degli ispettori alla Biennale sia stato un atto ostile verso il presidente presidente della Fondazione La Biennale di Venezia, Pietrangelo Buttafuoco. “Sull’invio degli ispettori la persona giusta a cui chiedere credo sia il ministro Giuli, perché presumo lui abbia fatto questa scelta. Non ho avuto modo di parlarne con lui”, ha aggiunto Meloni.

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