Tragedia sulla SS106, due morti e due feriti a Trebisacce

Il dramma

TREBISACCE Due persone, un uomo e una donna, sono morte sul colpo in un grave incidente stradale avvenuto sulla Statale 106, nel territorio comunale di Trebisacce, all’altezza di località Rovitti, nella periferia nord della cittadina jonica. Le vittime viaggiavano a bordo della stessa vettura insieme ad altre due persone, rimaste ferite e in attesa di essere trasferite in ospedale dai sanitari del 118. Al momento non si conoscono ancora le generalità delle persone decedute né le condizioni dei feriti. La dinamica dell’impatto è ancora in fase di ricostruzione. Sul posto stanno operando i carabinieri della Stazione di Trebisacce, i Vigili del fuoco del distaccamento di Castrovillari e il personale sanitario del 118. Allo stato attuale la circolazione sulla Statale 106 risulta bloccata in entrambi i sensi di marcia. (redazione@corrierecal.it)

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