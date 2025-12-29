Pirossigeno Cosenza, Piro dopo il ko: «Difficoltà inaspettate, ma l’obiettivo non cambia»

futsal serie a

COSENZA All’indomani di una bruciante sconfitta casalinga contro il Global Work Capurso che ha chiuso in maniera amara il 2025, il vice presidente rossoblù Gaetano Piro, ha inteso rilasciare le seguenti dichiarazioni: «Voglio essere sincero. Non ci aspettavamo una prima parte di stagione con tutte queste difficoltà. Nelle intenzioni del club, manifestate con l’ingaggio di un allenatore quotato e di giocatori dal curriculum importante, non ultimi quelli arrivati nel mercato di riparazione, c’era, e c’è tuttora, la volontà di alzare l’asticella e disputare un campionato di livello superiore rispetto ai precedenti, di naturale adattamento, nella massima serie. Vista la chiarezza e la trasparenza che hanno sempre contraddistinto la nostra gestione, è giusto e rispettoso nei confronti degli abbonati che hanno sottoscritto un patto di fedeltà e dei tifosi che seguono le sorti della Pirossigeno Cosenza con crescente senso di appartenenza (permettetemi di ringraziare a tal proposito, a nome di tutta la società, gli ultras rossoblù che ieri hanno fatto sentire forte la loro voce, sostenendoci dal primo all’ultimo minuto e partecipando in maniera attiva alla causa de La Terra di Piero, da sempre a noi vicina) sottolineare la ferrea volontà di serrare le fila e lavorare duramente da subito per ripartire di slancio. L’obiettivo non cambia ed è quello di garantire un futuro roseo alla Pirossigeno Cosenza, nel rispetto di una piazza e di un territorio che meritano il meglio. Jamu lupi!».

