Assemblea “IG Alumni” e Graduation Day: la comunità degli ingegneri gestionali Unical si rafforza

l’evento

RENDE Oltre duecento ingegneri gestionali hanno partecipato all’UNical all’ottava assemblea annuale di “IG Alumni Unical”, l’associazione che riunisce i laureati del settore e i docenti dell’ateneo. L’evento, svoltosi nel consueto clima di confronto professionale tra operatori attivi in Calabria e all’estero, ha celebrato il “Graduation Day” per settanta nuovi dottori magistrali e ha delineato lo stato attuale della comunità accademica e lavorativa di riferimento.

Riconoscimenti istituzionali e governance dell’associazione

L’incontro, guidato da Stefano Lombardi, si è posto come momento di sintesi tra le diverse generazioni di professionisti, ponendo l’accento sui valori di rete e comunità. Durante la giornata, è stata consegnata la targa di socio onorario al Rettore dell’Università della Calabria, Gianluigi Greco, quale testimonianza del legame tra l’istituzione accademica e la categoria degli ingegneri gestionali. Un ulteriore riconoscimento è stato attribuito ad Andrea Feraco, nominato Alumnus dell’anno per l’impegno profuso nel consolidamento dell’associazione presieduta da Antonio Cannistrà, nata otto anni fa per raccordare l’università con il mondo produttivo.

La cerimonia del Graduation Day

Il nucleo centrale della manifestazione è stato il “Graduation Day”, durante il quale sono state consegnate le pergamene di laurea a circa settanta laureati magistrali del 2025. La consegna dei titoli è stata effettuata dal Rettore Greco e dal nuovo coordinatore del corso di studi, Gianpaolo Iazzolino. Il tradizionale lancio del tocco ha formalizzato l’ingresso dei neo-ingegneri nella comunità degli Alumni. In merito alla solennità dell’atto, il professor Iazzolino ha affermato che: “Il momento è solenne e particolarmente importante non solo perché ricevete la pergamena direttamente dai vostri docenti e dal magnifico ma anche perché nello stesso istante siete accolti dai vostri fratelli maggiori Alumni contribuendo ancora a far crescere tutta la comunità IG Unical, un brand oramai di successo a livello nazionale e internazionale”.

Analisi dei dati occupazionali e formativi

Il Corso di Studi in Ingegneria Gestionale dell’Unical si conferma tra i più rilevanti del Campus di Arcavacata per volumi e aggiornamento didattico. Il percorso formativo immette annualmente nel mercato circa cento nuovi professionisti, registrando tassi di occupazione superiori alla media nazionale. Secondo i dati del rapporto Almalaurea 2024, il 92,5% dei laureati trova impiego entro un anno dal titolo, a fronte di una media italiana del 91,8%. Tale dato evidenzia un ulteriore incremento nel medio periodo, raggiungendo il 98,2% di occupati a tre anni dalla laurea, superando in modo significativo il parametro nazionale fissato al 94,4%.

