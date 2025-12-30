Skip to main content

Cosenza calcio, cinque giocatori rinnovano fino al 2027

Prolungamento di contratto per Florenzi, Kouan, Mazzocchi, Ricciardi e Vettorel

Pubblicato il: 30/12/2025 – 21:14
COSENZA In attesa dei primi colpi di mercato che dovrebbero rafforzare la squadra in vista del girone di ritorno, il Cosenza calcio ha comunicato di aver depositato gli esercizi di opzione per il prolungamento dei contratti fino al 30 giugno 2027 di cinque giocatori della squadra rossoblù: Aldo Florenzi, Christian Kouan, Simone Mazzocchi, Manuel Ricciardi e Thomas Vettorel.
Sul fronte mercato in entrata, sembrano a buon punto le trattative per rinforzare la squadra con l’attaccante Emmausso e il terzino destro Ciotti.

