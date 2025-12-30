Si legge in: 1 minuto
Cambia colore:
l’annuncio
Cosenza calcio, cinque giocatori rinnovano fino al 2027
Prolungamento di contratto per Florenzi, Kouan, Mazzocchi, Ricciardi e Vettorel
Pubblicato il: 30/12/2025 – 21:14
00:0000:00
Ascolta la versione audio dell'articolo
COSENZA In attesa dei primi colpi di mercato che dovrebbero rafforzare la squadra in vista del girone di ritorno, il Cosenza calcio ha comunicato di aver depositato gli esercizi di opzione per il prolungamento dei contratti fino al 30 giugno 2027 di cinque giocatori della squadra rossoblù: Aldo Florenzi, Christian Kouan, Simone Mazzocchi, Manuel Ricciardi e Thomas Vettorel.
Sul fronte mercato in entrata, sembrano a buon punto le trattative per rinforzare la squadra con l’attaccante Emmausso e il terzino destro Ciotti.
Foto Cosenza calcio
Il Corriere della Calabria è anche su Whatsapp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato
Ultime dal Corriere della Calabria
Edizioni provinciali