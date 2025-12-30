Cosenza, violento incidente su viale Trieste: camion urta i cartelloni e travolge due auto – FOTO

paura in città

COSENZA Attimi di forte tensione nella mattinata di oggi su viale Trieste a Cosenza, dove si è verificato un violento incidente stradale che avrebbe potuto avere conseguenze ben più gravi. Un camion dotato di gru, per cause ancora in corso di accertamento, ha urtato i cartelloni presenti lungo la via di fuga realizzate in vista del concerto di capodanno, provocando il crollo di un palo della pubblica illuminazione.

Nell’impatto, il mezzo pesante ha inoltre sfondato due autovetture parcheggiate lungo la strada, causando ingenti danni materiali. Fortunatamente, non si registrano feriti: nessuna persona è rimasta coinvolta, ma il bilancio avrebbe potuto essere ben diverso vista la dinamica dell’incidente e la zona particolarmente trafficata.



Sul posto, seppure con ritardo, sono intervenuti gli agenti della Polizia municipale per i rilievi del caso e per regolare la viabilità, temporaneamente rallentata per consentire le operazioni di messa in sicurezza dell’area.

