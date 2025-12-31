Skip to main content

31/12/2025
l’azione criminale

Continua la scia di rapine ai cacciatori nella Piana di Gioia Tauro: nuovo colpo a Taurianova

Il cacciatore è stato avvicinato da un gruppo di ignoti mentre era in un uliveto e costretto a consegnare il fucile

Pubblicato il: 31/12/2025 – 14:41
Un cacciatore è stato rapinato ieri del fucile in agro del comune di San Martino di Taurianova, nella Piana di Gioia Tauro. Secondo quanto appreso, il cacciatore è stato avvicinato da un gruppo di ignoti mentre era in un uliveto in attesa del passaggio mattutino dei tordi bottacci, e costretto con violenza a consegnare l’arma. L’episodio, denunciato dalle associazioni venatorie, e’ l’ennesimo atto di una serie di episodi analoghi che negli ultimi due mesi hanno visto i cacciatori diventare bersaglio di rapinatori armati, soprattutto nella Piana di Gioia Tauro, tra cui l’assalto a sette di essi, residenti a Reggio Calabria, che sotto la minaccia di fucili Kalashnikov sono stati costretti a consegnare i fucili dopo essere stati bloccati sulla strada provinciale che da Rosarno conduce a Laureana di Borrello. (Agi)

