In fiamme un’abitazione a Sellia Marina, intervengono i Vigili del Fuoco – FOTO

il rogo

Un incendio si è sviluppo questa mattina in un’abitazione di Sellia Marina con le fiamme che hanno interessato locali mansardati di una struttura di tre piani fuori terra, adibiti a deposito di materiale vario. Sul posto sono intervenute le squadre dei dei Vigili del Fuoco del Comando di Catanzaro, distaccamento di Sellia Marina e sede centrale, con il supporto di autobotti per il rifornimento idrico e di un’autoscala.

L’immediata azione di spegnimento ha consentito il contenimento del fronte di fiamma, evitando il coinvolgimento dell’intera struttura. In via precauzionale, il nucleo familiare dimorante nell’appartamento sottostante è stato evacuato fino al termine delle operazioni di soccorso e alle successive verifiche tecniche finalizzate all’accertamento di eventuali danni strutturali. Sono attualmente in corso le operazioni di completo spegnimento e di messa in sicurezza dell’area. Al momento non si segnalano persone coinvolte. Sul posto carabinieri per gli adempimenti di competenza.

Il Corriere della Calabria è anche su Whatsapp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato