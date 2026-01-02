Skip to main content

Ultimo aggiornamento alle 17:44
Diretta TV
Corriere della Calabria - Home

I nostri canali


Si legge in: 1 minuto
Cambia colore:
 

calciomercato

Cosenza, ufficiale Pietro Ciotti: contratto fino al 2027

In carriera ha vestito le maglie anche di Nocerina, Ebolitana, Vibonese e Fidelis Andria tra Serie C e Serie D

Pubblicato il: 02/01/2026 – 16:17
00:00
00:00
Ascolta la versione audio dell'articolo
Cosenza, ufficiale Pietro Ciotti: contratto fino al 2027

COSENZA Il Cosenza Calcio comunica di aver acquisito dal Trapani i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Pietro Ciotti. L’esterno, nato a Nocera Inferiore il 31 luglio del 1999, ha giocato con i siciliani nell’ultimo anno e mezzo. In carriera ha vestito le maglie anche di Nocerina, Ebolitana, Vibonese e Fidelis Andria tra Serie C e Serie D. Ciotti, che si trasferisce a Cosenza a titolo definitivo, ha firmato un contratto con i rossoblù fino al 30 giugno del 2027. Il calciatore sarà da subito a disposizione di mister Buscè.

Argomenti
CALCIOMERCATO
calciomercato cosenza
Cosenza
cosenza calcio
Importanti
pietro ciotti
Categorie collegate
Cosenza
Sport
Ultime
Ultime dal Corriere della Calabria
Edizioni provinciali
Catanzaro
Cosenza
Vibo Valentia
Reggio Calabria
Crotone

x

x