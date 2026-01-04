Fermo il cantiere di Alli, Tallini: «Fiorita rescinda il contratto delle ditte inadempienti»

l’affondo

CATANZARO «I cittadini di Catanzaro continuano a pagare costi altissimi per lo smaltimento dei rifiuti a causa del mancato completamento del nuovo impianto di trattamento di Alli. Desta stupore che a distanza di più di due mesi dalla sua nomina alla presidenza dell’Arrical, che è la stazione appaltante dell’opera, il sindaco Fiorita non abbia inteso tutelare ancora gli interessi della sua città e dei suoi abitanti, nonostante avesse annunciato la volontà di rescindere il contratto con le ditte inadempienti». E’ quanto dichiara, in una nota, Mimmo Tallini già Presidente del Consiglio Regionale della Calabria.

«La ripresa del cantiere di Alli, con i conseguenti grandi benefici economici ed ambientali per i Catanzaresi, poteva essere un segnale di riappacificazione della città con il governo regionale, fase che avevo anche io auspicato nel corso di alcuni incontri con il presidente Occhiuto. C’era e c’è la necessità di una forte inversione di tendenza della Regione nei confronti del Capoluogo. Cosa sta impedendo al sindaco Fiorita di intervenire su una questione che puzza di imbroglio visto che le ditte che si sono aggiudicate l’appalto riscuotono sonanti benefici dal fermo dell’opera? Se la scelta del sindaco Fiorita è quella di lasciare tutto come sta per non disturbare i piani alti della Cittadella allora ci troveremo davanti ad un percorso politico poco dignitoso del nostro primo cittadino. Un eccesso di prudenza e di diplomazia che probabilmente gli ha suggerito di evitare, nel suo intervento all’inaugurazione della metropolitana di superficie, persino di ricordare il ruolo svolto nel tempo da Loiero, Scopelliti, Oliverio e Olivo. Tali atteggiamenti, probabilmente rivolti ad assicurarsi una non belligeranza al Comune da parte dei gruppi del centrodestra, non pagano e non pagheranno poiché si tratta solo di equilibrismi politici fini a se stessi. Voglio, infine, augurarmi che il sindaco Fiorita sblocchi la questione Alli che costa milioni di euro all’anno alla collettività e costringe i catanzaresi a pagare una salatissima TARI. Spero che la circostanza che sia stato io a sollevare con forza la questione non abbia costituito un ostacolo, magari per evitare di darmi merito. Io non cerco meriti personali, cerco soluzioni utili per la mia città e per le famiglie catanzaresi che potrebbero vedersi abbassare notevolmente la Tari se solo si avviasse la rescissione dell’appalto con le ditte interessate. Non capisco perché davanti ad un caso così eclatante di sperpero del denaro pubblico, valutabile ripeto in milioni di euro all’anno, non si sia mossa la giustizia contabile. Attendo con pazienza, pertanto, che il sindaco Fiorita metta mano alla questione e ci faccia sapere finalmente se e quando riterrà di porre fine alla vergognosa vicenda che impedisce di vedere realizzato l’importante impianto di Alli», conclude Tallini.