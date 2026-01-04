Skip to main content

Ultimo aggiornamento alle 12:06
Diretta TV
Corriere della Calabria - Home

I nostri canali


Si legge in: 1 minuto
Cambia colore:
 

il sinistro

Incidente a Lamezia Terme, duro scontro: un’auto si ribalta

Nel sinistro sono rimaste coinvolte due autovetture, una Fiat Panda e una Fiat Stilo

Pubblicato il: 04/01/2026 – 12:06
00:00
00:00
Ascolta la versione audio dell'articolo
Incidente a Lamezia Terme, duro scontro: un’auto si ribalta

LAMEZIA TERME La squadra dei Vigili del Fuoco del Comando di Catanzaro, distaccamento di Lamezia Terme, è intervenuta alle ore 11:20 circa in via Giorgio La Pira, nel comune di Lamezia Terme, a seguito di un incidente stradale.
Nel sinistro sono rimaste coinvolte due autovetture, una Fiat Panda e una Fiat Stilo. A seguito dell’impatto, la Fiat Panda si è ribaltata su un fianco, occupando parte della carreggiata. Il conducente della Fiat Panda è stato affidato alle cure del personale sanitario del SUEM 118 e successivamente trasportato presso una struttura ospedaliera per accertamenti.
L’intervento dei Vigili del Fuoco è stato finalizzato alla messa in sicurezza dell’area interessata e dei veicoli coinvolti. Sul posto è intervenuta la Polizia Locale per gli adempimenti di competenza. La circolazione stradale ha subito temporanei rallentamenti. (redazione@corrierecal.it)

Il Corriere della Calabria è anche su WhatsApp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato  

Argomenti
INCIDENTE LAMEZIA
incidente lamezia terme
incidente stradale lamezia
Rilevanti
vigili del fuoco catanzaro
Categorie collegate
Cronaca
Lamezia Terme
Ultime
Ultime dal Corriere della Calabria
Edizioni provinciali
Catanzaro
Cosenza
Vibo Valentia
Reggio Calabria
Crotone

x

x