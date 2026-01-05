Il giovane crotonese Enrico Megna medaglia d’oro al Trofeo Internazionale Antonio Pasi

LOTTA OLIMPICA U15

CROTONE Le giornate di gara al Trofeo Internazionale “Antonio Pasi”, in scena a Cesenatico, hanno aperto, sabato 3 dicembre, il nuovo anno con il confronto internazionale dedicato alle categorie giovanili della lotta olimpica.

Proprio nella competizione di apertura, dedicata agli U15, è stato protagonista il giovane crotonese Enrico Megna pupillo del settore Lotta Olimpica dell’Accademia Karate Crotone, che nella specialità Lotta Libera maschile, ha conquistato la medaglia d’Oro nella categoria 62kg. E’ stata una finale mozzafiato che ha visto il crotonese opposto al bravo rappresentante delle Fiamme Oro che è andato subito in vantaggio di 4 punti. Ma, Enrico Megna, non si è fatto intimidire e ha colto al volo i suggerimenti dell’angolo riuscendo, con grande prontezza e volontà, a ribaltare il risultato per 8 a 4 in suo favore, tra gli applausi del pubblico e la esultanza del papà Mario.

L’intera manifestazione ha visto la presenza di 250 atleti in rappresentanza di numerose squadre italiane e da nove nazioni partecipanti quali Polonia, Portogallo, Germania, Croazia, Costa Avorio, Bulgaria, Repubblica Ceca, Gran Bretagna e Serbia. Nella classifica generale per società, che somma i risultati di entrambe le categorie e di entrambi i generi, ha chiuso in vetta il Gruppo Lottatori Livornesi, mentre nella greco romana, la vittoria della classifica a squadre è andata al Faenza Lotta.

Per Enrico Megna la trasferta continua con gli allenamenti mirati che si terranno durante tutto il Training Camp Internazionale che si concluderà il 10 gennaio.

Il commento del Direttore Tecnico Nazionale Salvatore Avanzato: «È stata una competizione molto impegnativa e gli atleti hanno dato il massimo. Così, anche negli U15 abbiamo visto atleti che stanno crescendo ed hanno dimostrato di star intraprendendo il percorso giusto. Molto importante, per questo evento, la presenza di lottatori stranieri con cui i nostri giovani hanno potuto confrontarsi. A seguire dal 5 al 10 gennaio si terrà il camp internazionale per un ottimo inizio di anno».

Un inizio dell’anno che vede collocare, nel palmares dell’Accademia crotonese, la medaglia n°327 – dice il M° Enzo Migliarese – segno che tutti i nostri settori godono di buona salute, grazie, in questo caso, al direttore tecnico settore Lotta M° Maurizio Tripaldi e all’Allenatore Andrea Esposito, nonché alla importante collaborazione dell’Atleta master Mario Megna. I complimenti del Presidente Regionale Fijlkam Lotta M° Mimmo Spanò sono giunti insieme a quelli dell’Assessore allo Sport Luca Bossi esprimendo, inoltre, parole di elogio per tutta l’attività dell’AKC Crotone.

