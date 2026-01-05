Lamezia, l’autopsia conferma: Torcasio ucciso con un colpo al collo

l’omicidio

LAMEZIA TERME Emergono nuovi dettagli sulla morte di Emiliano Torcasio, il 52enne ucciso la notte del 23 ottobre (circa mezz’ora dopo la mezzanotte) a Lamezia Terme. L’autopsia, eseguita dal medico legale Aquila Villella, ha chiarito le cause del decesso: la vittima è morta in pochi minuti a causa di un colpo al collo che ha reciso giugulare e carotide. Non sono stati riscontrati altri segni di violenza sul corpo. Le indagini avevano portato all’arresto di Pasquale Colelli, 30 anni, che si era presentato spontaneamente in caserma con il suo avvocato, ammettendo di aver colpito la vittima durante un alterco scoppiato sul lungomare di località Ginepri. Colelli ha dichiarato che il coltello utilizzato apparteneva alla vittima e che, dopo il delitto, lo aveva gettato in mare. L’autopsia conferma la rapidità e la violenza dell’azione, chiarendo che Torcasio è morto quasi subito per dissanguamento, in meno di cinque minuti. (redazione@corrierecal.it)

Il Corriere della Calabria è anche su Whatsapp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato