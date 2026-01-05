Skip to main content

Ultimo aggiornamento alle 22:12
l’omicidio

Lamezia, l’autopsia conferma: Torcasio ucciso con un colpo al collo

Secondo il medico legale, il 52enne è deceduto lo scorso ottobre in meno di cinque minuti per la gravità della ferita

Pubblicato il: 05/01/2026 – 22:12
Lamezia, l’autopsia conferma: Torcasio ucciso con un colpo al collo

LAMEZIA TERME Emergono nuovi dettagli sulla morte di Emiliano Torcasio, il 52enne ucciso la notte del 23 ottobre (circa mezz’ora dopo la mezzanotte) a Lamezia Terme. L’autopsia, eseguita dal medico legale Aquila Villella, ha chiarito le cause del decesso: la vittima è morta in pochi minuti a causa di un colpo al collo che ha reciso giugulare e carotide. Non sono stati riscontrati altri segni di violenza sul corpo. Le indagini avevano portato all’arresto di Pasquale Colelli, 30 anni, che si era presentato spontaneamente in caserma con il suo avvocato, ammettendo di aver colpito la vittima durante un alterco scoppiato sul lungomare di località Ginepri. Colelli ha dichiarato che il coltello utilizzato apparteneva alla vittima e che, dopo il delitto, lo aveva gettato in mare. L’autopsia conferma la rapidità e la violenza dell’azione, chiarendo che Torcasio è morto quasi subito per dissanguamento, in meno di cinque minuti. (redazione@corrierecal.it)

autopsia emiliano torcasio
Lamezia Terme
morte torcasio lamezia
OMICIDIO TORCASIO
