Provincia di Vibo Valentia, via libera al Bilancio dall’Assemblea dei sindaci

la riunione

VIBO VALENTIA Via libera al Bilancio della Provincia di Vibo Valentia. Lo ha stabilito questa mattina l’Assemblea dei sindaci, che ha approvato questa mattina il provvedimento con il voto favorevole di 23 Comuni sui 34 presenti (il 79% circa rispetto ai 50 che compongono la provincia). Solo 2 hanno votato in modo contrario: San Nicola da Crissa con il primo cittadino Giuseppe Condello che ha espresso forti critiche sia sull’amministrazione L’Andolina che sulla gestione della viabilità, e Arena. Nove invece i Comuni astenuti, ovvero Acquaro, Jonadi, Monterosso Calabro, Serra San Bruno, Simbario, Stefanaconi, Tropea, Vallelonga e Vibo Valentia. L’Assemblea odierna è stata anche l’ultima per il presidente Corrado L’Andolina che si è detto «orgoglioso» per averla guidata negli ultimi quattro anni.

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