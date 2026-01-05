Sconfitta amara al San Vito-Marulla per il Cosenza: il Monopoli vince 2-0

delusione rossoblù

COSENZA Un avvio di girone di ritorno da dimenticare per il Cosenza, battuto in casa dal Monopoli per 2-0 nella prima giornata del nuovo anno. I rossoblù hanno sprecato un’occasione preziosa per avvicinarsi alle zone nobili della classifica, considerando i pareggi del Catania e la sconfitta della Salernitana, mentre il Benevento ha consolidato la vetta battendo il Crotone nel recupero. La distanza dalla capolista ora è di otto punti.

La partita, giocata davanti a pochi spettatori a causa della protesta della tifoseria, è iniziata con il Cosenza padrone del possesso palla, che ha cercato spazi tra la difesa pugliese. Nel primo tempo i rossoblù hanno creato alcune occasioni importanti: Langella ha colpito da ottima posizione, ma la grande opposizione del portiere Albertazzi ha negato il vantaggio. Florenzi ha provato a battere a botta sicura, trovando nuovamente l’estremo difensore avversario pronto alla parata.

Dopo il riposo, il Cosenza ha dato il via al girone di sostituzioni: al 63′ sono entrati Ciotti ed Emmausso, entrambi al loro esordio in maglia rossoblù, mentre il Monopoli ha risposto con Fall e Scilipni. La gara ha continuato a mostrarsi equilibrata fino al 70′, quando la difesa cosentina si è addormentata su un calcio di punizione. Maguette Fall ha colpito prima la traversa e poi ha ribattuto in rete il cross basso di Viteritti, sbloccando il risultato a 20 minuti dalla fine.

Il Monopoli ha chiuso la partita definitivamente nel finale: al 90′ Dudic, al primo tocco tra i professionisti, ha trasformato in gol un’azione nata da un secondo errore difensivo del Cosenza, firmando lo 0-2 definitivo. Nonostante l’assalto finale dei padroni di casa, con dentro anche D’Orazio negli ultimi minuti, la squadra di Buscè non è riuscita a ridurre lo svantaggio. Il Cosenza paga così una gara dai troppi errori in fase difensiva e una prestazione complessiva al di sotto delle aspettative, lasciando svanire l’occasione di accorciare sulla vetta. (redazione@corrierecal.it)

Il tabellino

COSENZA (4-3-2-1): Vettorel; Cannavò, Dametto, Dalle Mura, Ferrara (84′ D’Orazio); Kouan, Langella, Garritano (60′ Achour); Ricciardi, Florenzi (63′ Ciotti); Beretta (63′ Emmausso). A disp.: Pompei; Contiliano, Ragone, Rocco, Silvestri, Mazzulla. All.: Buscè.

MONOPOLI (3-5-2): Albertazzi; Viteritti, Miceli, Angileri; Valenti, Calcagni (60′ Scipioni), Battocchio, Greco (91′ Bordo), Imputato (73′ Oyewale); Tirelli (91′ Dudic), Longo (60′ Fall).

A disp.: Piana, Gagliano; Paukstys, Cascella, Rossi, Ronco, Piccinini. All.: Colombo (in panchina D’Urso).

ABITRO: Carlo Esposito di Napoli

MARCATORI: 71′ Fall (M), 93′ Dudic (M)

NOTE: ammoniti Langella (Cos), Miceli (Mon). Recupero: 3′ pt, 6′ st. Angoli 6-3 per il Cosenza.

Foto S.S. Monopoli 1966

