Ultimo aggiornamento alle 22:36
tragedia sfiorata

Palazzina esplode a Bisignano, una donna trasportata in ospedale

L’episodio si è verificato a pochi chilometri dal centro storico del paese nel Cosentino. Una donna è rimasta illesa

Pubblicato il: 08/01/2026 – 21:12
BISIGNANO Una palazzina è esplosa a Bisignano, in provincia di Cosenza, in via Muccone. L’episodio si è verificato a pochi chilometri dal centro storico del paese nel Cosentino. La deflagrazione è probabilmente stata causata dal cattivo funzionamento di una bombola del gas. Una donna è rimasta illesa, un’altra invece è stata trasporta in ospedale a Cosenza e presenta ustioni su tutto il corpo. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, i vigili del fuoco, la Protezione civile e il personale del 118. (f.b.)

