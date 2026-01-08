Palazzina esplode a Bisignano, una donna trasportata in ospedale

tragedia sfiorata

BISIGNANO Una palazzina è esplosa a Bisignano, in provincia di Cosenza, in via Muccone. L’episodio si è verificato a pochi chilometri dal centro storico del paese nel Cosentino. La deflagrazione è probabilmente stata causata dal cattivo funzionamento di una bombola del gas. Una donna è rimasta illesa, un’altra invece è stata trasporta in ospedale a Cosenza e presenta ustioni su tutto il corpo. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, i vigili del fuoco, la Protezione civile e il personale del 118. (f.b.)

Il Corriere della Calabria è anche su WhatsApp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato