Crotone, scoperta discarica abusiva di pneumatici: scatta il sequestro

CROTONE Un’area di circa 450 metri quadrati, sulla quale erano depositati in modo incontrollato circa 500 metri cubi di pneumatici fuori uso, è stata sottoposta a Crotone nell’ambito di un’operazione interforze inserita nel piano di azione nazionale e transnazionale Focus ‘Ndrangheta e predisposta con ordinanza del Questore della Provincia di Crotone, Renato Panvino, a seguito delle decisioni assunte in sede di Comitato Provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica presieduto dal Prefetto di Crotone, Franca Ferraro. L’attività, coordinata da un Funzionario della Polizia di Stato, ha coinvolto personale della Polizia di Stato, dell’Arma dei Carabinieri, della Guardia di Finanza, della Capitaneria di Porto e dell’Ispettorato del Lavoro, che hanno effettuato controlli in esercizi commerciali, su persone e veicoli lungo le principali arterie stradali. La Capitaneria di Porto ha effettuato un controllo presso un’attività di commercio all’ingrosso ed al dettaglio di pneumatici, all’esito del quale è stata sottoposta a sequestro un’area di circa 450 metri quadrati, sulla quale erano depositati in modo incontrollato circa 500 metri cubi di pneumatici fuori uso. Veniva, inoltre, riscontrato lo scarico delle acque reflue industriali nel canale non attiguo, violazione per la quale il legale rappresentante dell’attività commerciale verrà deferito alla competente Autorità Giudiziaria.

I controlli

L’operazione si inquadra in una più ampia cornice di legalità in stretta collaborazione con il Procuratore della Repubblica di Crotone, dr. Domenico Guarascio, il quale ha avviato con in suoi Sostituti Procuratori, indagini volte a contrastare il fenomeno dei reati in materia ambientale. Nel complesso, l’attività di prevenzione ha consentito di raggiungere i seguenti risultati identifica 165 persone, di cui 46 risultate positive in banca dati SDI; controllare 97 veicoli e 2 attività commerciali, effettuare 6 posti di controllo, 2 perquisizioni e 3 sanzioni al Codice della Strada con il ritiro di una patente di guida.