Giovinazzo: «Le denunce degli imprenditori hanno permesso l’arresto dei vertici di ‘ndrangheta di Strongoli e Cirò»

il cambio di passo

CROTONE L’arresto dei vertici delle locali di ‘ndrangheta di Strongoli e di Cirò reso possibile grazie alle denunce di imprenditori che si sono opposti al giogo del racket da parte dei clan. Un cambio di passo importante dal punto di vista sociale paragonato a «germogli che stanno fiorendo». «Noi dobbiamo seguire questa crescita»: a Crotone è l’impegno dell’Arma dei Carabinieri che emerge attraverso le parole del comandante provinciale, il colonnello Raffaele Giovinazzo, a margine della conferenza stampa per fare un bilancio sull’anno appena trascorso.

Nell’analizzare l’anno che si è appena concluso è emersa un’attività molto importante portata a termine dal Comando Provinciale: «Si tratta di un’attività – ha spiegato Giovinazzo – che si articola sia sul versante preventivo, grazie alla manovra portata a termine dai reparti dipendenti, sia su quello repressivo. L’Arma si attesta ancora una volta al vertice della piramide del controllo del territorio, procedendo per il 76% dei delitti». Diverse e importanti sono le operazioni di servizio completate sia in materia di contrasto al crimine organizzato – dall’operazione “Blizzard/Folgore” alla recente operazione “Saulo” – ma anche e soprattutto in materia di violenza di genere e di contrasto alle truffe agli anziani: «In quest’ultimo ambito è fondamentale l’attenzione che i comandi, anche a livello di stazione, pongono nei rapporti con le persone anziane, incontrandole in molti casi nelle chiese per dare loro le istruzioni necessarie a prevenire questo tipo di reati, che si sono leggermente ridotti rispetto agli anni passati».

L’impegno dell’Arma

Dal punto di vista ecologico e della gestione delle risorse idriche, l’Arma a Crotone è impegnata su tre settori fondamentali, illustrati da Giovinazzo: «Quello della prevenzione incendi, con un piano provinciale adottato ogni anno insieme al Comando Carabinieri Forestale; l’attività di contrasto agli allacci abusivi in materia idrica, che è una piaga che caratterizza questo territorio, specialmente quello isolitano nel periodo estivo; e infine il contrasto alle forme di inquinamento. Quest’ultima attività si sviluppa attraverso campagne contro lo sversamento di prodotti tossici da parte dei frantoi e attraverso il controllo delle pompe di sollevamento e dei collettori dei depuratori nelle principali località turistiche della provincia. Tutta questa attività si traduce poi in provvedimenti cautelari, come accaduto quest’anno con il sequestro di un depuratore e di frantoi che hanno sversato illecitamente nei nostri corsi d’acqua».

Il contrasto alla ‘ndrangheta

Fondamentale la collaborazione degli imprenditori contro il racket: «Un dato che mi preme sottolineare – afferma il colonnello Giovinazzo – riguarda l’attività “Saulo”. Per la prima volta in questa provincia si è registrata un’inversione di tendenza: gli imprenditori, e non parlo del singolo commerciante ma di realtà che operano a livello nazionale, hanno scelto da che parte stare. Questa scelta si è tradotta in denunce che hanno permesso l’arresto di quelli che riteniamo essere i quadri apicali delle locali di ‘ndrangheta di Strongoli e di Cirò. Questo fenomeno è stato evidenziato anche recentemente nel corso di una manifestazione a Cirò. È un dato importante a cui tengo, perché dimostra che anche in questa provincia si può investire nella legalità e che probabilmente questo percorso è ormai stato intrapreso e non si torna indietro. Non voglio sottovalutare quanto successo in passato, penso ad esempio alle denunce di alcuni imprenditori che parimenti non devono essere lasciati soli. Probabilmente questi germogli stanno fiorendo e noi dobbiamo seguire questa crescita».

