09/01/2026
calcio serie C

Il Cosenza ingaggia il centrocampista Racine Ba

Il senegalese arriva dal Siracusa

Pubblicato il: 09/01/2026 – 20:01
COSENZA Il Cosenza Calcio comunica di aver acquisito dal Siracusa, i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Racine Ba. Il centrocampista, nato a Saint-Louis, in Senegal, il 21 gennaio del 2003, ha giocato con i siciliani, in Serie C, nella prima parte della stagione in corso. In Italia, dopo gli inizi con la Correggese ed il passaggio nelle giovanili del Como, Ba ha giocato in Serie D con le maglie di Trapani e Reggina, prima del trasferimento al Siracusa nel gennaio del 2025, squadra con la quale ha vinto la categoria ed è approdato nei professionisti. Ba, che si trasferisce a Cosenza a titolo definitivo, ha firmato un contratto con i rossoblù fino al 30 giugno del 2028. Il calciatore sarà da subito a disposizione di mister Buscè.

