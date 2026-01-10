Un altro bancomat fatto esplodere in Calabria: l’ultimo “colpo” a Vallefiorita

l’escalation

VALLEFIORITA Nuovo colpo della banda che da tempo assalta i bancomat in diverse zone della Calabria. Questa notte, i soliti ignoti hanno distrutto lo sportello automatico della BCC di Montepaone a Vallefiorita, nel centro del paese. I malviventi hanno collocato una bomba e fatto saltare il muro, portando via la cassa. Sul caso indagano i Carabinieri. Ieri un colpo era stato messo a segno, con le stesse modalità, a Decollatura, sempre nel Catanzarese. Marco Polimeni, presidente della commissione del Consiglio regionale contro il fenomeno della ‘ndrangheta, ha intanto reso noto di aver parlato con il sindaco, il vicesindaco e il capogruppo di maggioranza del Comune di Vallefiorita, Salvatore Megna, Gianni Bruno e Francesco Cantaffa. “Come era successo a Decollatura il giorno prima, anche a Vallefiorita – afferma Polimeni – le esplosioni sono state nitidamente avvertite dalla popolazione. Sono sicuro che le Autorità, già impegnate nelle indagini, individueranno presto i responsabili ponendo fine a questa serie di furti molto preoccupante e altrettanto pericolosa. Ringrazio il Questore Giuseppe Linares, che ha subito assicurato un rafforzamento dei servizi di controllo e prevenzione sul territorio. Nei prossimi giorni – annuncia – sarò a Vallefiorita per incontrare la cittadinanza e concordare, insieme alla locale amministrazione, un confronto con la Prefettura per verificare la possibilità di potenziare l’impianto di videosorveglianza”. (Agi) (Foto tratta da “Soveratounotv”)

