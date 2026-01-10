Skip to main content

Ultimo aggiornamento alle 11:43
Diretta TV
Corriere della Calabria - Home

I nostri canali


Si legge in: 2 minuti
Cambia colore:
 

l’escalation

Un altro bancomat fatto esplodere in Calabria: l’ultimo “colpo” a Vallefiorita

Distrutto lo sportello della Bcc di Montepaone. Indagano i carabinieri. Si muove l’Antimafia regionale

Pubblicato il: 10/01/2026 – 11:43
00:00
00:00
Ascolta la versione audio dell'articolo
Un altro bancomat fatto esplodere in Calabria: l’ultimo “colpo” a Vallefiorita

VALLEFIORITA Nuovo colpo della banda che da tempo assalta i bancomat in diverse zone della Calabria. Questa notte, i soliti ignoti hanno distrutto lo sportello automatico della BCC di Montepaone a Vallefiorita, nel centro del paese. I malviventi hanno collocato una bomba e fatto saltare il muro, portando via la cassa. Sul caso indagano i Carabinieri. Ieri un colpo era stato messo a segno, con le stesse modalità, a Decollatura, sempre nel Catanzarese. Marco Polimeni, presidente della commissione del Consiglio regionale contro il fenomeno della ‘ndrangheta, ha intanto reso noto di aver parlato con il sindaco, il vicesindaco e il capogruppo di maggioranza del Comune di Vallefiorita, Salvatore Megna, Gianni Bruno e Francesco Cantaffa. “Come era successo a Decollatura il giorno prima, anche a Vallefiorita – afferma Polimeni – le esplosioni sono state nitidamente avvertite dalla popolazione. Sono sicuro che le Autorità, già impegnate nelle indagini, individueranno presto i responsabili ponendo fine a questa serie di furti molto preoccupante e altrettanto pericolosa. Ringrazio il Questore Giuseppe Linares, che ha subito assicurato un rafforzamento dei servizi di controllo e prevenzione sul territorio. Nei prossimi giorni – annuncia – sarò a Vallefiorita per incontrare la cittadinanza e concordare, insieme alla locale amministrazione, un confronto con la Prefettura per verificare la possibilità di potenziare l’impianto di videosorveglianza”. (Agi) (Foto tratta da “Soveratounotv”)

Il Corriere della Calabria è anche su WhatsApp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato

Argomenti
bacomat esploso
bancomat
bancomat esploso
banda
banda bancomat
BCC
carabinieri
cassa
colpo bancomat
esplosione
In evidenza
lnares
polimeni
Vallefiorita
Categorie collegate
Cronaca
Ultime
Ultime dal Corriere della Calabria
Edizioni provinciali
Catanzaro
Cosenza
Vibo Valentia
Reggio Calabria
Crotone

x

x