Villapiana, sciolto il Consiglio comunale: arriva il commissario prefettizio

il provvedimento

COSENZA Il prefetto di Cosenza, Rosa Maria Padovano, ha disposto lo scioglimento del Consiglio comunale di Villapiana. Il provvedimento è stato adottato a seguito delle dimissioni presentate da otto dei 13 componenti del Consiglio, quattro della maggioranza e quattro della minoranza, come atto di sfiducia nei confronti del sindaco Vincenzo Ventimiglia. Commissario prefettizio è stato nominato il vice prefetto di Cosenza, Alberico Gentile, che si è insediato stamattina con l’assistenza del segretario generale, Nicola Middonno.

Il Corriere della Calabria è anche su Whatsapp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato