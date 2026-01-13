Skip to main content

il provvedimento

Villapiana, sciolto il Consiglio comunale: arriva il commissario prefettizio

Il provvedimento firmato dal prefetto Padovano dopo le dimissioni presentate da otto dei 13 componenti del Consiglio

Pubblicato il: 13/01/2026 – 19:36
COSENZA Il prefetto di Cosenza, Rosa Maria Padovano, ha disposto lo scioglimento del Consiglio comunale di Villapiana. Il provvedimento è stato adottato a seguito delle dimissioni presentate da otto dei 13 componenti del Consiglio, quattro della maggioranza e quattro della minoranza, come atto di sfiducia nei confronti del sindaco Vincenzo Ventimiglia. Commissario prefettizio è stato nominato il vice prefetto di Cosenza, Alberico Gentile, che si è insediato stamattina con l’assistenza del segretario generale, Nicola Middonno.

