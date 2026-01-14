Lamezia Terme, auto perde il controllo e finisce in un burrone: ferita una donna

il sinistro

LAMEZIA TERME Nella tarda serata di oggi una squadra dei Vigili del Fuoco del Comando di Catanzaro, distaccamento di Lamezia Terme, è intervenuta sull’arteria di collegamento tra i comuni di San Mango d’Aquino e Falerna per un incidente stradale.

Una vettura, per cause in corso di accertamento, ha perso il controllo finendo fuori dalla sede stradale e precipitando in un burrone con un dislivello di oltre 20 metri, ribaltandosi.

All’interno dell’autovettura si trovava la sola conducente che, raggiunta dal personale dei Vigili del Fuoco, è stata estratta dall’abitacolo, immobilizzata su barella spinale in dotazione alla squadra e recuperata fino al piano stradale mediante l’impiego di tecniche SAF (Speleo Alpino Fluviali). La donna è stata successivamente affidata al personale sanitario del 118 per le cure del caso e il trasferimento presso idonea struttura ospedaliera.

Ultimate le operazioni di soccorso, la squadra ha provveduto alla messa in sicurezza del sito e del veicolo.

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri per gli adempimenti di competenza.

