14/01/2026 – 6:51
il sinistro

Lamezia Terme, auto perde il controllo e finisce in un burrone: ferita una donna

L’intervento sull’arteria di collegamento tra i comuni di San Mango d’Aquino e Falerna per un incidente stradale

Pubblicato il: 14/01/2026 – 6:51
LAMEZIA TERME Nella tarda serata di oggi una squadra dei Vigili del Fuoco del Comando di Catanzaro, distaccamento di Lamezia Terme, è intervenuta sull’arteria di collegamento tra i comuni di San Mango d’Aquino e Falerna per un incidente stradale.
Una vettura, per cause in corso di accertamento, ha perso il controllo finendo fuori dalla sede stradale e precipitando in un burrone con un dislivello di oltre 20 metri, ribaltandosi.
All’interno dell’autovettura si trovava la sola conducente che, raggiunta dal personale dei Vigili del Fuoco, è stata estratta dall’abitacolo, immobilizzata su barella spinale in dotazione alla squadra e recuperata fino al piano stradale mediante l’impiego di tecniche SAF (Speleo Alpino Fluviali). La donna è stata successivamente affidata al personale sanitario del 118 per le cure del caso e il trasferimento presso idonea struttura ospedaliera.
Ultimate le operazioni di soccorso, la squadra ha provveduto alla messa in sicurezza del sito e del veicolo.
Sul posto sono intervenuti i Carabinieri per gli adempimenti di competenza.

