Aeroporti in crescita, nel 2025 il “boom” di Reggio Calabria e di Crotone

ROMA «L’anno dei record. Nel 2025, il trend del traffico aeroportuale si è confermato positivo e ha portato al nuovo massimo di passeggeri in quasi tutti gli scali», con un boom anche in due aeroporti calabresi, quelli di Reggio e Crotone. Lo rimarca “Il Sole 24 Ore”. La crescita «vale – prosegue “Il Sole 24 Ore” – sia per quelli grandi sia per quelli piccoli. A cominciare quindi da Fiumicino, che con più di 50 milioni di passeggeri rappresenta l’Italia nelle classifiche mondiali, e arrivando a realtà come Trieste, Pescara o Reggio Calabria, il primo per quanto riguarda la crescita rispetto al 2024. Non si può neanche parlare di ripresa post pandemica, dato che già lo scorso anno era stato raggiunto il record, superando i 220 milioni di passeggeri tra tutti gli aeroporti. L’aumento nel 2025, in generale, si aggira intorno al 5%».

I primi aeroporti

Secondo “Il Sole 24 Ore” «i primi due posti, per distacco, sono occupati da Fiumicino e Malpensa. Entrambi hanno raggiunto il massimo nel 2025: rispettivamente 51 milioni e 31 milioni di passeggeri. Per l’aeroporto romano si tratta di un aumento del 4% (circa due milioni di persone), con le mete più frequenti che sono state Catania in Italia, Parigi in Europa e New York per il lungo raggio. A Milano, sia Malpensa che Linate hanno registrato una crescita: il primo dell’8,7%; il 4,5% per il secondo, che ha raggiunto gli 11 milioni di passeggeri (non il record). Nella Top 5, oltre a Fiumicino, Malpensa, Orio Al Serio e Fontanarossa, c’è al quarto posto l’aeroporto di Napoli. Ha chiuso l’anno con 13,3 milioni di passeggeri, segnando un incremento del 5% rispetto al 2024 e stabilendo così il nuovo massimo storico. Particolarmente rilevante la componente internazionale, che ha raggiunto quota 9,8 milioni di viaggiatori».

Gli scali calabresi

“Il Sole 24 Ore” segnala poi «altri scali che, anche se con numeri più bassi, hanno vissuto crescite in doppia cifra. Il primo è quello di Reggio Calabria, che dal 2023 ha praticamente quintuplicato i passeggeri (da 200mila a quasi un milione), grazie alle nuove rotte inaugurate nel 2024 da Ryanair. Anche a Crotone la crescita è stata ampia, quasi del 25%, così come a Trieste (che nel 2025 ha ospitato più di un milione e mezzo di passeggeri). Il traffico, poi, è aumentato di un terzo sia a Rimini che a Pescara». (redazione@corrierecal.it)

