Pd Cosenza, convocato il direttivo cittadino «sulla vicenda politico-amministrativa di Palazzo dei Bruzi»
Lo fa sapere, in una nota, Rosi Caligiuri segretaria PD Cosenza
COSENZA «Ho convocato per mercoledì 21 gennaio il direttivo del PD cittadino di Cosenza. All’ordine del giorno, la necessità di un esame della situazione politico-amministrativa che va svolgendosi in questi ultimi giorni a Palazzo dei Bruzi. Ritengo doveroso chiamare il massimo organismo di direzione politica del partito cittadino a confrontarsi con senso di responsabilità e spirito unitario per la definizione della proposta che il PD dovrà sostenere nelle sedi istituzionali a sostegno della attuale maggioranza consiliare. La nostra preoccupazione deve essere finalizzata ad impedire una degenerazione della vicenda politico-istituzionale. Per quanto ci riguarda l’obiettivo dovrà essere quello di promuovere un potenziamento e un rilancio dell’azione amministrativa per la realizzazione di un avanzato programma di fine consiliatura. Tale necessità appare ancora più evidente per quanto sta emergendo dalla stampa attraverso critiche e polemiche che si vanno diffondendo circa la tenuta dei livelli di trasparenza e legalità nell’azione amministrativa. Il nostro auspicio, a questo proposito, è che le preoccupazioni espresse anche nelle sedi istituzionali in relazione alla vicenda relativa ai lavori dello stadio San Vito-Marulla siano tempestivamente fugate nel segno della corretta amministrazione». Lo fa sapere, in una nota, Rosi Caligiuri segretaria PD Cosenza.