Catanzaro, Sozza di Seregno al “Ceravolo” per la sfida contro la Sampdoria

Resi noti i direttori di gara della 21esima giornata di campionato. Giallorossi in campo domenica 25 gennaio

Pubblicato il: 21/01/2026 – 12:29
ROMA Sono stati resi noti gli arbitri della 21esima giornata del campionato di serie B. Carrarese – Empoli (23/01, ore 20.30) arbitro: Perri di Roma; 24/01 – ore 15  Cesena – Bari arbitro: Marinelli di Tivoli; Frosinone – Reggiana arbitro: Ferrieri Caputi di Livorno; Juve Stabia – Entella arbitro: Mucera di Palermo; Mantova – Venezia arbitro: Piccinini di Forlì; Monza – Pescara arbitro: Pezzuto di Lecce; Modena – Palermo (ore 17.15) arbitro: Dionisi di L’Aquila; Spezia – Avellino (ore 19.30) arbitro: Tremolada di Monza; Sudtirol – Padova (25/01, ore 15) arbitro: Allegretta di Molfetta; Catanzaro – Sampdoria (25/01, ore 17.15) arbitro: Sozza di Seregno.

