Confisca da un milione di euro a un imprenditore calabrese

‘ndrangheta al nord

Il Tribunale di Bologna (sezione Misure di prevenzione) ha confiscato il patrimonio di un imprenditore 40enne originario della provincia di Crotone, ma da anni attivo nel Parmense, già coinvolto nella maxi operazione ‘Grimilde’ contro la ‘ndrangheta emiliana. Il decreto di confisca è per un valore stimato di circa un milione di euro. Il provvedimento, divenuto irrevocabile con sentenza della Corte di Cassazione, è stato eseguito dalla polizia dalla guardia di finanza di Parma. Secondo gli investigatori il 40enne era specializzato nella creazione nel controllo di società ‘cartiere’: imprese formalmente attive ma prive di una reale operatività, utilizzate per emettere fatture per operazioni inesistenti, riciclare denaro e mascherare flussi finanziari illeciti. La confisca è divenuta esecutiva nel 2024, dopo che i ricorsi presentati in Cassazione dalla difesa dell’imprenditore contro il provvedimento ablativo sono stati rigettati. I beni confiscati sono 11 immobili nel Comune di Cutro (Crotone), 11 società (2 nel crotonese, 2 nella provincia di Reggio Emilia, una ad Acerra, nel napoletano, una a Milano e 5 a Parma), oltre a 10 rapporti finanziari e due veicoli. (Ansa)

Il Corriere della Calabria è anche su Whatsapp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato